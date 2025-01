Ena Čolić odmah prenela Peji sve detalje Kadrine bizarnosti: Evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Ovome se nije nadao!

Ena Čolić prenela je Jovanu Pejiću Peji kako se Elvin Kadrić Kadra samozadovoljavao tokom ''Debate'', gledajući u nju, a Peja je ostao u potpunom šoku nakon ovog saznanja.

- Kadra je dr*ao na mene u emisiji - rekla je Ena.

- Ma jeste u emisiji, kako da ne - rekao je Peja.

- To su mi rekli, da je ustao sa di*nutim ku*em i otišao - rekla je Ena.

- Kakav lik - rekao je Peja.

- Bolesnik bolesni, ja sam ostala u šoku. On je meni rekao: ''Nema strasti među vama'', ja kažem: ''Ti znaš''. Vi ne verujete šta on meni priča, kaže mi: ''Ima strasti u tebi, ti si strastvena, ali on nije'' - rekla je Ena.

- Bože oprosti - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.