AMERIKANCI UDARILI NA MERCA: Optužuju ga za kršenje ljudskih prava, AFD MELJE, NEMAČKA PRED POLITIČKIM PREOKRETOM

Šok iz Vašingtona!

Čak su i Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, otvoreno optužile vladu nemačkog kancelara Fridriha Merca za „ozbiljna kršenja ljudskih prava“.

U zvaničnom saopštenju New York Young Republican Cluba, najstarijeg i najuticajnijeg republikanskog omladinskog kluba u SAD, Berlin se proziva zbog represije, cenzure i gušenja slobode govora. Izveštaj Stejt departmenta opisuje kako nemačke vlasti gone i onlajn govor i samo deljenje „spornog sadržaja“, dok privatne grupe i pojedinci učestvuju u suzbijanju kritike, uključujući i novinare.

Podsetimo, još 2010. Angela Merkel priznala je da je multikulturalizam „propao“. Od tada su se dogodili napad migranta kamionom na božićni vašar u Magdeburgu sa šest mrtvih i 323 povređena, masovna silovanja u Frajburgu i Kelnu, a odgovor vlasti bio je da zabrani kritiku migracione politike.

Američki mediji zabeležili su i šokantne scene: policija naoružana do zuba upada u stan građanina u zoru zbog karikature na društvenim mrežama. „Ovo je Nemačka koju smo navodno oslobodili 1945?“ pitaju iz New York Young Republican Cluba.

Klub otvoreno podržava nemački narod i AfD, koji beleži istorijski rast popularnosti i prvi put vodi ispred CDU-a. „Nemačka treba vlast koja stavlja Nemačku na prvo mesto, vraća sigurnost i sprovodi politiku remigracije“ poručuju iz NYYRC-a.

Kancelar Merc, svestan da gubi, pokušava očajnički i proglašava AfD „ekstremističkom organizacijom“ te pokreće proceduru zabrane. „Ali zabrana će samo ubrzati njihov uspon, baš kao što su pokušaji zatvaranja Trampa učvrstili njegov povratak“ navodi NYYRC.

Zaključak američkih republikanaca je jasan: „Pobednički AfD je ono čega se čuvari propalog liberalnog poretka najviše boje. Nemačka bi trebalo da im to i priredi.“

Autor: S.M.