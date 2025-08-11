AKTUELNO

KURTI SAMO KLEVEĆE SRBIJU Đurić: Postao je šampion za represiju i masovno kršenje ljudskih prava posebno Srba, treba mu obustaviti podršku

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je da je današnja Kurtijeva tzv. ambasadorska konferencija vrhunski cinizam, jer je politika Kurtijevog režima suprotnost samoj ideji diplomatije.

-Podsećam da je i glavni izborni slogan Kurtijevog pokreta - Jo negociata (ne pregovorima) negiranje ideje diplomatskog puta za rešavanje problema.

Kurti je delom pokazao da je šampion klevetanja, opsednut mržnjom prema svojoj srpskoj otadžbini, čime nanosi ozbiljnu štetu i sopstvenom narodu. Mnogo je opasnije to što je Kurti šampion i stvaranja nestabilnosti i što je institucije pretvorio u oružje za represiju i masovno kršenje ljudskih prava posebno Srba ali i drugih (nažalost uvek je tu i primer ne stariji od 24 sata, poput maltretiranja dece u selu Vuča koje je uzrokovano njegovom politikom).

Dok ne prekine sa gušenjem prava Srba i kršenjem postignutih sporazuma, sva međunarodna pomoć tzv. Kosovu treba da bude obustavljena, istakao je ministar Đurić.

