Kako si kilav i smotan: Barbi URNISALA Božu Džonsa! On napravio haos u kuhinji, pa popio gomilu kritika (VIDEO)

Barbi upalila vređalicu!

Dok su Bojana Barbi i Lili Stevanović boravile u kuhinji, pridružio im se Boža Džons. Napravio je neraed u kuhinji na šporetu, pa dobio sve moguće kritike od Barbi.

- Vidi šta sam uradio, pomozi mi molim te -rekao je Boža.

- Pa kad si smotan, ne mogu kad mi nisis dao prošli put. Vidi šta si uradio, kako si zakrmačio. Nemoj da mi uđe to u čaj. Kako si kilav i smotan, otvorio si vrata i ulazi stoka. Kako si nesposoban, ti da se oženiš? Ko će da se uda za tebe? Gledaj šta si uradio, ovo ćeš sve da oribaš od a do š. Je l' to jasno majmunčino? -pitala je Barbi.

Autor: M. V.