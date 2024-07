Zgrada se srušila, poginulo 14 osoba: Užas u Egiptu, snimak sa lica mesta ledi krv u žilama

Spasioci su više od 24 sata tragali za ljudima zarobljenim u ruševinama

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a šest je povređeno u rušenju trospratne zgrade u južnom delu Egipta.

Do incidenta je došlo u ponedeljak pod, za sada, nerazjašnjenim okolnostima u provinciji Asiut.

Spasioci su više od 24 sata tragali za ljudima zarobljenim u ruševinama, prenose mediji.

Guverner provincije Esam Sad posetio je mesto tragedije i zatražio od nadležnih agencija da koordiniraju napore da što pre isplate odštete i podrže povređene i porodice koje su ostale bez krova nad glavom.

"Pregledane su susedne kuće kako bi se potvrdila njihova bezbednost", navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta, u kojem se ističe da su evakuisani neki objekti za koje je utvrđeno da su pretrpeli značajnu štetu od urušavanja trospratnice iz predostrožnosti.

