Ovo nisu očekivali! Gledateljka vratila krila Anđeli i Gastozu, zamolila ih samo jedno, oni zanemeli! (VIDEO)

Blistaju od sreće!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić. Usledilo je ukljulčenje gledalaca:

- Anđela i Gastoza svaka čast. Ti si Nenade gurao na početku, Anđela ti na kraju, a ond asu vam se putevi ukrstili. Jedina mana za onu prošlu emisiju je što stvarno niste doveli Snupija i Lilicu da reše čoveka kog smo mi hteli celu noć. Do koske ste se upoznali. Sad znate i kako dišete. Bilo je čupavo u nekom momentu, ali ste uspeli. jubav pobeđuje. Anđela i Nenad su Jin i Jang. Nešto ste u Eliti predložili vas dvoje zajedno - rekla je gledateljka.

- Setio sam se kako bi izgledao prvi klip. Da nabijemo sto miliona pregleda, pa da stavljamo - ubacio se Gastoz.

- Rekli ste Anđela kuva Vaše recepte. Vas dvoje ste nazvali nešto kao "Dinastajte sa nama". Pola namirnica niste imali, ali ste uspeli. Anđela svki dan sedne i kaže da je ovo preukusno. Vi se dopunjujete zajedno. Vi ste dva tela i jedna duša. Veliki pozdrav za Tozlu koji je bio vaša najiskrenija luka. Iskreno vas je podržavao. Anđela, ne znam da lui ću biti u stanju više da dobijem vezu...Jedna rečenica koja je mene uznemirila: "Bolje da sam postala invalid nego ušla u šesticu", meni je stvarno nejasno da neko nakon svega što se tebi izdešavalo kaže bilo šta. Ne Dao Bog da se jednom ženskom detetu desi jedan Zvezdan. Ti se nikad više nisi smejala. On je definitivno tvoja srodna duša i tvoj zaštitinik. Ti si ono što si trebala da budeš i ELiti, da budeš lepa jer tvoj Nenad radi za tebe. Za sve ljud ekoji su te duboko ranili, poručujem da je bolje da nabiju glavu u pesak. Ovu sramotu su sebi napravili, znamo sve šta je bilo u šestici. Hvala Bogu da je u tvom životu naišao pravi muškarac - ispričala je gledateljka.

- Hvala Vam, najbolji mi je ovaj deo za Nenada - rekla je Anđela.

- Ljudi teško opraštaju sreću. Kad neko gradi kruću i temelj krene kroz nečije suze, njemu će onda ceo život da pada kiša, a tebi je Anđela zasijalo sunce - rekla je gledateljka.

- Sve najbolje, hvala Vam - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić