Procvetali! Gledateljka vratila krila Milovanu i Aleksandri, ovo su čekali celo veče! (VIDEO)

Zablistali!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Dobro jutro. Marinkoviću što se mene tiče dobar si. Aleksandra, vidim da imate oko deteta problema. Biće to sve dobro. Jeste li srećni sa Milovanom? - pitala je gledateljka.

- Da, jesam. Osim tih problema koje imamo i toga što smo napravili - rekla je Aleks.

- Tiha voda nosi breg, polako. Ne verujem da ste foliranti jer ste bili četiri godine. Gde ima ljubavi ima svega. Je l' Uroš u Somboru drži kafić Kalipso? - pitala je gledateljka.

- Držao je nekad, ja da znam ne drži kafić sad - rekla je Aleks.

- Onda sam ga zamenila. Verovatno su oni dobri drugari. Sombor je mali. Nemojte se sekirati, sve će to biti dobro. Vaša majka je jako pametna žena, ona zna šta radi. Milovane, dobro jutro. Pogrešili ste što ste ušli unutra i izneli te stvari, ali šta je tu je. Decu ćete dobiti, nije to sporno - rekla je gledateljka.

- Hvala puno - rekli su Milovan i Aleks.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić