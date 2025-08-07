EKSPLODIRALI U STUDIJU! Milovanu prekipelo, otkrio zašto ne živi u porodičnoj kući, gledateljka izgorela, pa sahranila Aleksandrin moral (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.

- Šta se dešava sa tim apartmanima? Zašto ne živiš u nekom od svojih apartmana? - pitala je vopditeljka.

- Naše pravo, ne želimo ni od koga ništa. Dobili smo ponudu na Paliću i hvala im. Mi želimo da se osamostalimo i da idemo od nule. Imamo naše planove, mi se ni pijace ne stidimo za razliku od nekih. Ovakvi idu na te iste pijace da se ogrebu za kilogram kropira, krastavca... - rekao je Milovan.

- Trista metara od moje kuće i Palilulska pijaca, hilajdu metara je Bajlonijeva pijaca... Pozdrav za moje pijačare - rekao je Ivan, nakon čega je usledilo uključenje gledalca:ž

- Dobro veče, Jovana iz Beograda je. Da se unapred izvinim Milosavi jer je ona ipak mama. Trudiću se da ne koristim vulgarne reči kao Aleksandra. Ona i njen sadašnji parner i konstantni, to su dva prevaranta i džabalebaroša. Oboije su pokazali najgore. Kome ona može da morališe, a i on. On nije nikog prevario i varao - rekla je gledateljka.

- A decu - ubacila se Aleksandra.

- Svi znaju ko je Soraja, a ti si njena koleginica. Dva slepca koja nemaju žuti dinar, gledajte u svoje dvorište. Provaljeni ste odavno. Ja takve prostakuše ne slušam. Ovaj paćenik je osramotio dete. On će nekome da priča kakav je otac. Ti nisi NN otac, pa se švaleraš. Tebi su trebali dete odavno da oduzmu čime se baviš - rekla je gledateljka.

- Jeste li Uroševa neka je*ačica? - pitala je Aleksandra.

- Zamisli kad ku*va i ma*ro dođu da morališu. Cela Subotica zna ko ste vi. Vi ste bre bruka, slepca dva bez dinara. Sorajina koleginice, ti si na vrhu. Vi ste šljam ljudskog društva. Gospođo Milosava nemojte mi zameriti - vikala je gledateljka.

- Ma neće zameriti. Bravo! Ja sam najviše sebe oštetila - rekla je Aleks.

- Ja vidim da je gospođi teško, puna podrška. vi znate i sami, želim Vam puno zdravlja i strpljenja, ljubav imate od druge dece, ako nemate od ove. Majka je svetinja, da je najgora na svetu, svetinja je - pričala je gledateljka.

Autor: A.Anđić