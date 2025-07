ORI SE STUDIO! Mrvica natrljala Eni na nos čoveka od 65 godina, Keti ZAURLALA: Ti nemaš prava da dovodiš u pitanje njen MORAL! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa gostima u studiju o Eni Čolić i njenom učešću.

- Uvek ja imam komentare na njen račun, ne znam kome ona može da bude simpatična, devojka ne zna šta priča i šta radi. Mama je sigurno jako ponosna na nju posle svega što je izgovarala ljudima i majkama samohranim, pominjanjem dece i mrtvih i živih. Ja kada sam izašla videla sam intervjue pevača, pa kaže pevač: "Oni su mi je doveli da spavam sa njom". Ona je dno dna, jedna krpetina klasična - rekla je Mrvica.

- Nije mi se promenilo mišljenje. Ja i dalje smatram da Peja ima emocije prema Eni i da to potiskuje jer zna da je njoj deo igre - rekla je Sanja.

- Nemam ništa lepo za Enu da kažem, ona je najgore nešto tamo. Jako je loš čovek, opasno dobra glumica, folirant veliki. Kakvi Peja i ona?! Mama i sin?! Ma kakvi zaljubljena u Peju, ona je glumica - rekla je Milosava.

- Zamisli da spadneš sa čoveka od 65 godina na Peju, videli smo njegov intervju - dobacila je Mrvica.

- Mrvice, čekaj, šta si ti sve pokazala unutra. Koji čovek od 65 godina?! Zameri joj to što je pominjala mrtve i sve to. Ena jeste pokazala sve i svašta, ali je pokazala u mnogim situacijama da je čovek. Zašto ti dovodiš u pitanje nečiji moral a šta si tamo radila?! Nisi merodavna, hajde ćao! Neka je Ena najgora na svetu, ti nisi lik koji to treba da dovodi u pitanje - rekla je Keti.

- Čovek koji se oglašava i priča da su je doveli njemu da je j*be - rekla je Mrvica.

- Ti si za nju tvrdila da se prodavala u Crnoj Gori, pa ustala i demantovala i izvinila se. Lažeš, ćao, pa ko si ti - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić