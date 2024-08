Ori se studio: Stefani i Munjez u žestokom verbalnom klinču, ona mu odbrusila: Mogu da promenim njih 10 ako želim, ali nisam folirant (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić je nakon razgovora sa Stefani Grujić poželela dobro veče narednoj gledateljki, a kraj linije bila je Jovana iz Batajnice.

- Imam par pitanja. Počela bih sa Stefani. Stefani ova gledateljka što se javila, ja ne volim da psujem, furaj svoj fazon. Htela sam da te pitam, znam da si ti prihvatila Anđelu da prespava jer nije imala gde, za dalje znam da nije bila kod tebe. Što se tiče "Elite", ja te nešto nisam puno videla sem ono sa ovim pored tebe, Munjezom. Kada je Munjez otišao, tek sam te onda uočila, ništa loše, ovako si mi bila drugačija, nevidljiva. Drago mi je što nisi sa ovim jer je on kukao i plakao za tobom, posle 10 dana je našao drugu devojku - rekla je gledateljka.

- I pre toga me je prevario, pre nego što sam napravila glupost...Dok je pisao mojoj mami kako ide na utakmice, prespavao je kod te jedne devojke s kojom je u vezi ili u odnosu, to smo saznali preko njegovog jako dobrog drugara. Tako je, on ga je odrukao - rekla je Stefani.

- Naravno da demantujem. Prva stvar, ja sam video šta je ona radila unutra, ona nije mogla. Bio je taj momak koji isto nagađa da sam ja prevario. U tom momentu sam bio s njenom majkom u kontaktu - rekao je Munjez.

- Ne možeš da me pljuješ i da gaziš po meni, to možeš da zaj**eš te tvoje priče seljačke. Ti me varao tamo pred 100 kamera, cepao mi haljinu, haos, to je istina. Varao me sa Draganom tamo, teraj se u p**ku materinu - zaurlala je Stefani.

- Ne znam da li je ona maloumna ili bilo šta da priča da sam je varao sa Draganom - rekao je Munjez.

- Meni je stiglo da si me ostavio, a ja sam ušla u drugi odnos - rekla je Stefani.

- Da, u pravu ste, držao sam je da ne bi bila ovako - rekao je Munjez.

- To sam ja, mogu da promenim 10 ako želim, ali nisam folirant. Radim šta mi se radi - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić