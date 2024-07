Tenzija raste: Žestoko suočavanje Matore i Đedovića, sve se ori od teških reči (VIDEO)

Haos na sve strane!

Marko Đedović i Jovana Tomić Matora nastavili su svoj sukob u emisiji "Narod pita".

- Nju najviše boli moja komunikacija sa Anitom i Anđelom, više sa Anđelom, nego sa Anitom. Anita i ja nismo drugari, Anita je klinka, Anita je dete. Ja garantujem svojim životom, a daću sve od sebe da nađem klip u kom ja izgovoram ružnu reč o Matoroj, pre nego što je rekla da me ogovara? Sve je bilo nakon toga. Ona sada izigrava žrtvu, ali je poenta da od tog trenutka na dalje je sve što je videla i to je istina, ne negiram. Nikakvu moralnu obavezu nemam prema nekom ko se mene odrekne javno. Kada smo išli ka hotelu ona i ja, kada me je pitala da li znam nešto, ja imena devojke nisam mogao da se setim. To je ta kvarnoća. Dajte mi datum s pitanjem i pre toga jednu ružnu reč o Jovani Tomić Matoroj - rekao je Marko.

- Matora da li ti videla da on tebe ogovara i olajava pre nego što si ustala i rekla da ne veruješ ni njemu - pitala je Ivana.

- Pre toga sam primetila da se Marko i ja hladimo, da nam odnos nije isti. Ja ti sada kažem, naš odnos i ovo peckanje i da sam videla, to je počelo sve od trenutka kada sam ostavila prostora i da Bojana počne da priča to - rekla je Matora.

- Ona opet priča o Anđelu Rankoviću, ona vrti samo ono što joj ogovara - rekao je Marko.

- Poenta cele priče je što će Marko da te izvrti, on je ponovio ne bi li se opravdao da nema veze s Mateom - rekla je Tomićeva.

- Je l' si ti normalna? Matora ti nisi dobro. Laže sve i vrti - rekao je Marko.

- Postoje trenuci kada možemo da pogledamo u kameru i da uhvatimo momente - rekla je Matora.

- Evo ona sada vrti priču za hejtere, koga boli ku**c za hejtere - rekao je Đedović.

- Vratite kada si savetovao Anđela u hotelu, Mića ga je napao za Maju. Znao si da ako se ja pomirim sa Anitom, šta će onda Anđelo Ranković u rijalitiju?! Koja je njegova svrha - rekla je Matora.

- Laže, jao. Neka joj kaže Matea, ja kada sam izašao, saznao sam da Matea treba da uđe pre Anđela. Tako da, ovo što ona priča, ona je upala u tripove i teorije zavera - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić