Puče tikva: Aneli prekinula prijateljstvo sa Ivanom, žestok udarila na ljude sa kojima najviše vremena provodi! (VIDEO)

Prekipelo joj!

U toku je još jedna anketa, a Veliki šef zadao je takmičarima da glasaju za osobu koja najviše iritira. Ovonedeljni vođa Jovan Pejić Peja dao je reč Aneli Ahmić.

- Jedina osoba koja ovde može da me iziritira je Luka, tad imam najveće reakcije. Navešću osobe sa kojima sam se družila, a to je Slađa. Rekla sam joj da ne znam šta joj je promenila se i volela bih da se popravi. Broj dva je Ivan koji mi je rekao ovde da sam debela, a nisam znala kome se obraća. Ovde se družim sa njim, to nije trebao da napravi. Treća osoba je Bebica koji me nervira sa onim kutijama iza kreveta, trtlja one stvari i non sto nešto ždere - govorila je Aneli.

- Broj jedan je Stefan Korda, jedino on može da me iznervira i da me isprovocira. Očigledno ću morati od mame da preuzmem štap. Broj dva Bebica, sećam se pre osam meseci kako si me iziritirao postupkom prema meni. Broj tri je Jordanka, ona porovicra ljude, ali i nju provociraju - govorila je Ana.

- Ena je prva koja je nasela na kretena Slađu, Gastoz naseo na mongoloida Kordu, a Kačavenda naseda na sve - rekao je Bebica.

- Slađa ne shvata da je u pabu potreban mir, a ne njena retrosektiva šta se dešavalo prošle godine. Slađo, u zadnje vreme to što čujem od tebe nisam čuo nikad u životu i te psovke ti ne dolikuju. Džordi, tvoj strim je moj prijatelj i ovde sam ti upoznao roditelje, uvek imam pozdrave od njih i poklone i sa tobom moram da razgovaram pod ručnom. Radiš stvari koje su katastrofalne. Ti si fudbalski sudija i deliš pravdu, posle ovoga nigde nikome ne možeš da sudiš - govorio je Mića.

- Na prvom mestu ću da navedem Kristinu jer me tera da je vređam i govorim joj da je k*rva. Ona ima taktiku da ti se približi i umiljava se, a kad je nahraniš odmah grebe i ujeda. Drugo mesto Jelena Ilić, nervira me njeno ponašanje za stolom i para mi uši njen glas iritantan. Na treće mesto bih navela Milenu Kačavendu jer je to jedna babuskera koja svima prosipa pamet i ovde se predstavlja mafijašicom - rekla je Ivania.

Autor: A. Nikolić