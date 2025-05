Besna kao ris: Anđela reži jer Gastoz neće da zapuši usta Pegiju, malo joj fali da napravi karambol! (VIDEO)

Prekipelo joj!

Voditelj Darko Tanasijević u emsiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

- Rekla si Gastozu ispred kuće da štitiš kumu i on ti je na tome čestitao - rekao je Darko.

- Možda si ti mene pogrešno shvatio. On je shvatio da ja nisam pričala jer ne želim nju da uvaljujem u celu priču. Kad bih pričala svaki detalj kao što sad već pričamo morala bih da upletem nju svaki put jer je ona bila svaki put, morala bih da upletem Marka i Lunu i onda sam sve ljude koji imaju porodične živote. Ja sam rekla da je žena u braku, ima dvoje dece i te teorije nisu istina. Ona je moja prijateljica godinama, ne želim da pominjem ljude iz spoljnog sveta. Jako je ružno što je on dozvolio sebi da priča o nekome ko nije deo javnog života i znam da nije devojka koja voli da bude u svemu ovome, ne zanima je i u tom smislu sam mislila. Žao mi je što se ona ovde provlači, ne želim da upližem ljude koji nisu potipisali da budu ovde - govorila je Anđela.

- Sve i da je Pavle ubacio kumu u priču tako što je rekao da je vozio jedan auto on, a vas dve drugi, pa šta je tu loše? - pitao je Darko.

- Nije samo u tom kontekstu, nego u svakoj priči gde smo pomenuti ona je tu. U svakoj priči u kojoj sam sa njim, ona je sa nama i onda moram da pričam da je bila tu i samim tim nju uvaljujem jer je ona u svakom detalju - rekla je Anđela.

- Kako se kuma nije našla na ručku sa Lunom i Markom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jer mi je to trebalo konkretno za YouTube kanal. Ja sam pričala da hoću da otvorim i on mi je rekao da njegov prijatelj to najbolje radi, pozvao ga je i on je rekao da nije nikakav problem da dođem i da ćemo da pričamo - govorila je Anđela.

- Da li smatraš da se Gastoz namerno napravio lud u ponedeljak, iako si rekla da si mu jutro pre toga ispričala za Pavla. Koji je razlog toga? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije, ja sam tek sad složila kockice i ja sam verovatno trebala taj detalje da kažem ranije - rekla je Anđela.

- Kako gledaš na to što je Gastoz rekao Pegiju samo da roka? - pitao je voditelj.

- Ja sam njemu to već objasnila, Ivana je nama rekla da njegov prijatelj nema lepe reči za mene. Nije mi bilo prijatno, ja sam njemu tu noć plakala u krevetu. Ja sam očekivala njegovu prirodnu reakciju, to je poenta da mu kaže da ne pljuje po njegovom izboru - rekla je Anđela.

- Čim je uradio on je pokazao kakav je - dodao je Gastoz.

- Nije mi se svidelo i kad mu je u petak ponovo rekao da roka nije mi bilo prijatno i nisam se osećala lepo, ali bih volela da sam imala momenat da vidim da mu se obratio. Ne bih tražila da ga pljuje, ali da pokaže zaštitnički stav - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić