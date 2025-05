Dao im je mitraljez u ruke da pucaju u mene: Aneli uništila Lukina brojna poniženja, sigurna da on vapi za pomirenje sa Enom Čolić (VIDEO)

Prekipelo joj!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi sa njom u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Da li je Luka ponovo svima dao za pravo da se ljudi za stolom sa tobom sprdaju? - pitao je Darko.

- Moram biti iskrena kao i uvek, jeste. On nije stao uz mene ni sad kad je Terza krenuo. Ovo ne znači da raskidam sa njim i da ga blatim, ali moram da kažem. Mene su danas svi ovde sprdali za taj kačket. Mateja je sve najrealnije prokomentatisao i rekao sve ono što ja mislim, a nisam uspela da mu kažem - govorila je Aneli.

- Mi smo nju sprdali, a ona u tri klipa davi Luku za kačket - dodala je Milena.

- Evo sad ova baba skače, ja od njih ne mogu da živim - dodala je ona.

- Da li Ena i Luka tajno šuruju i da li on priželjkuje da se pomiri sa njom? - pitao je voditelj.

- Vapi da se pomiri sa njom, možda jer imaju zajedničke prijatelje. On je mene danas ponizio i dan sam danas preplakala. Povređuje me svojim postupcima. Ja nisam ni raskinula sa njim, nego je raskinuo on sa mnom - govorila je Aneli.

- Ja nisam raskinuo. Kristina je došla i rekla da ti donesem stvari, a ja sam rekao da neću - dobacio je Luka.

- Neka priča šta hoće, on je raskinuo sa mnom danas. Pred emisiju sam bila u vešeraju, tamo sam ležala, a on je došao raspoložen i pevao. On je njima ovde dao mitraljez u ruke da pucaju u mene i da se raspadam. Razgovaraću sa njim večeras. On i dalje komunicira sa Enom u prolazu - dodala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić