Ona se osvrnula na svoju dosadašnju karijeru, te pričala o tome da su ljudi uvek imali veća očekivanja od nje zbog njene majke

Popularna pevačica Anastasija Ražnatović, u toku gostovanja u jednoj emisiji govorila je na razne teme. Na samom početku otkrila je da li ide na Adu, a onda videla i snimak kada je njena majka nastupala u emisiji sličnog formata pre 32 godine, kada je imala samo 17.

- Ovog leta sam prepuna obaveza, pa ne, ali kad sam bila mlađa, stalno sam ovde dolazila sa društvom, bratom, porodicom, lepo mi sećanje ostavlja Ada - kaže pevačica i dodaje:

- Pre 32 godine moja mama u ovoj emisiji, a sad ja ovde. Bitno je da ide s kolena na koleno. Predosećala sam da je to moj poziv, uvek me je interesovala muzika i pronalazila sam se u tome. Ali sam sa 17 bila na klackalici da li ću to ili modeling, ali napravila sam dobar izbor.

Kako kaže, postoji preloman trenutak kada je shvatila da je muzika definitivno ono čime treba da se bavi.

- Rekla bih da je to bio trenutak kada sam objavila drugu pesmu, "Rane". Tada sam sebi rekla: 'Ovo je definitivno tvoj put i posao kojim treba da se baviš'. To je bilo sve po osećaju.

Kako ističe, postoje i dobre i loše strane toga što je krenula majčinim putem kada je karijera u pitanju.

- Postoje i dobre i loše strane, pošto sam izabrala da se bavim tim poslom jeste opterećenje, pošto mi je majka najveća balkanska zvezda, ljudi imaju i veća očekivanja. Ja se ne takmičim niti gledam da ličim na nju, imam svoj fazon, stil koji guram, idem polako. Mislim da ništa ne treba da se upoređuje. Ima i lepih stvari, naravno, jer recimo ljudi koji su anonimni ne mogu da se proguraju i pokažu svoj kvalitet. Sa te strane mi je bilo lakše jer su ljudi znali za mene, rasla sam pred kamerama, prvi put sam na televiziji bila kada sam imala samo 29 dana - ističe Anastasija i osvrće se na to da joj nije uvek bilo lako što je poznata javnosti:

- Definitivno je teško, nije uvek sjajno. Lično meni je naporno ponekada, zato volim da putujem, osećam se rasterećenije, mogu da se opustim. Nije to ne znam kakav problem, ali kad znate da vas neko gleda, snima, kad recimo sednete sa prijateljima u kafić i hoćete da se opustite, popijete kafu, onda nije baš prijatno. Ali mi je jasno da je to deo mog posla. Navikla sam se, ali jeste naporno.

Uz popularnost ide i to da svako o tebi ima mišljenje, no Anastasija tvrdi da se trudi da je zluradi komentari ne dotiču.

- Dešava mi se, povredi me, ali me brzo prođe, ali kad sam sama sa sobom, postavim to tako da mi ti ljudi ništa ne znače u životu. Važno mi je šta mi kažu bliski ljudi - kaže ona.

Mora da prati trendove

Anastasija se osvrnula i na to da je svesna da uvek mora da prati trendove, te da će joj spočitavati ukoliko se negde u nekoj odevnoj kombinaciji pojavi dva puta.

- Da, to je deo našeg posla jer nam se sve broji, ljudi pamte. Mama moja kada je nešto obukla dva puta, odmah je izašao naslov "Ceca se ne presvlači". Moramo da budemo inovativni. Sve to je deo mog posla - vizuelni identitet, pesme, sve. Ne mogu sve sama, imam tim, iako mislim da imam ukusa, ali imam tim ljudi koji se brine o tome, šminkera, frizera, stilistkinju. Veljko mi više kaže "U tome si krenula?", nego mama - zaključila je ona.

