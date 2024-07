Sve će se saznati posle moje smrti: Jami progovorila o vezi sa Milom Đukanovićem - Evo šta je sve političar radio za nju!

Pevačica Jasna Milenković Jami više od dve decenije je na javnoj sceni, a devedesetih godina bila je jedna od najpopularnijih pevačica, te su se za njene nastupe stvarali redovi.

U medijima se oduvek spekulisalo o romansi sa Milom Đukanovićem koju nikada nisu potvrdili, međutim brojne situacije i priče svedoče u prilog ovoj informaciji.

- Možda ću da napišem knjigu ili memoare, još nisam detaljno razradila taj deo. Ostaviću to ćerki da čita posle moje smrti, da ona sve ima crno na belo. Nešto kao ‘Mostovi okruga Medison’. Kad umrem, saznaće se istina o svemu. Zasad neka priča ko šta hoće. Istina je samo moja – rekla je jednom prilikom za domaće medije Jami.

Ranije se pisalo da su odnos održavali duže vreme, te da je Milo čak slao privatni avion po pevačicu kako bi ga redovno posećivala.

Međutim, folkerka nikada nije otkrivala detalje romanse.

- Ja sam bila jedna od najpopularnijih pevačica u zemlji. On u tom momentu doživljava političko uzletanje koje nije moglo da se zaustavi. Ako je hladno vreme i sneg, ne mogu ja kolima za Podgoricu. On je zato slao helikopter i mali avion po mene. Veoma lako sam i brzo stizala na dešavanja koja su tamo bila. Ja kad dođem tamo oni kažu: ‘Evo ga, stigao je naš dragulj’. Jednostavno, ja sam bila njihova miljenica neko ko je apsolutno mogao da zadovolji njihov ukus, pogotovo pevački – rekla je pevačica svojevremeno o Đukanoviću u jednoj emisiji.

Kako se navodilo, oni su se upoznali na privatnoj zabavi u Podgorici pre više od 30 godina, a folk zvezda je otkrila još neke detalje godinama nakon toga:

- Pazi ti koliko je godina prošlo. To je priča devedesetih, to se šuškalo, ali niko nema dokaze, fotografije, ali priča je negde ostala do dana današnjeg. Da li je moguće da za ceo vek sve neke umišljene ribe, ribetine, bla, bla, bla, šta sve mukice nisu radile, nisu mogle ni da priđu toj priči, a ne da je nadmaše. Sami ljudi su prepoznali ko je broj jedan u svemu i ove danas što misle da su broj jedan i da mogu na crtu s tom pričom su nebitne, nasilne na mišiće, a ja sam zauvek ćutala na tu temu, nikad nisam promovisala tu priču, a ni on. Svi su pričali sem nas dvoje. Oni koji su želeli da budu u trci i da se izbore za neko mesto na tu temu su smešni, a čim se ta priča provlači i dan-danas, to sve govori, a ja ćutim – rekla je ona.

