ONA JE POSLEDNJA PREDSTAVNICA JUGOSLAVIJE! I dalje je jedna od najlepših žena sa javne scene, a Švedsku je tada OBORILA SA NOGU!

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena devedesetih godina bila je jedna od najpopularnijih domaćih pop pevačica.

Posebnu pažnju domaće i evropske publike privukla je kada je 1992. godine predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji.

Ekstra Nena je tada izvela numeru „Ljubim te pesmama“ na velikoj bini u Švedskoj i oduševila publiku.

Popularna pevačica zablistala je u dugoj, elegantnoj haljini i zadivila sve ženstvenim izdanjem.

Njena pesma postala je hit u državama bivše Jugoslavije, a pevačici je otvorila vrata u svetu muzike, te je nastavila da gradi svoju uspešnu karijeru.

Ekstra Nena se pored muzika oprobala i u glumi, pa je ostvarila nekoliko uloga u filmovima i pozorišnim predstavama.

Podsetimo, nedavno je pričala o borbi za potomstvo.

- Ja sam mlada možda imala prilike, ali bilo je nekih nesrećnih slučajeva koji su doveli do toga da se ne ostvarim. Ali, vidim da kako sam se posvetila ovoj deci sa kojom radim, da sam ja njima i majka i otac i tetka, a i uostalom puni su kontejneri beba, važno je ko te gaji. Da ja imam neku finansijsku situaciju, ja bih usvojila nekoliko, ali ovako kad brinem o svom budžetu ne mogu tako rizično da radim te stvari, inače važno je ko gaji dete. Sreća je kada možeš i da rodiš i da gajiš i to sa voljenom osobom. Zato vi koji sve to imate morate da budete srećni i kada nešto ima i nema znajte da je sreća na vašoj strani - rekla je nedavno pevačica.

Autor: pink.rs