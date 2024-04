NESTALA U JEKU POPULARNOSTI, PA POSTALA DIREKTORKA JAVNE USTANOVE! Pevačica se udala za 10 godina mlađeg oficira i posvetila porodičnom životu!

Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, proslavila se krajem devedesetih godina kao pevačica "Koktel benda".

Jellena je nakon nekoliko godina solo karijere napustila javnost i udala se za oficira Komnena Lalović. Kada se porodila potpuno se povukla sa javne scene i posvetila se porodičnom životu.

O njenom privatnom životu se ne zna puno, a skoro deset godina uživa u skladnom braku sa Komlenom Lalovićem, koji je doktor nauka u oblasti IT.

- Moj muž je mlađi od mene deset godina, uvek sam volela mlađe muškarce. Desilo mi da sam se udala za oficira vojske Srbije, za kapetana, a posle on izađe iz vojske. Ja sam htela da on na svadbi nosi vojničko odelo, ali on nije hteo. Tako da sam se ja udala za oficira, ali sada sam sa IT stručnjakom - rekla je Jellena.

"Teraju me da zategnem lice"

Podsetimo, Jellena je nedavno otkrila da joj često savetuju da se podvrgne estetskim tretmanima.

- Stalno me teraju da zategnem lice, ali ja se i dalje trudim da sve što mogu uradim prirodnim putem. Imam problem - plašim se igle! Zato nisam ništa ubrizgavala u lice, ali bojim se da ću morati jednog dana da stisnem zube i zategnem se - rekla je ona za "Informer".

