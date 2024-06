Vida Pavlović je bila jedna od najvećih zvezda osamdesetih, a umrla je u samoći: Lečili smo se i mnogo patili!

Pevačica Vida Pavlović bila je jedna od najvećih zvezda osamdesetih godina, a teška sudbina obeležila joj je život.

Vida je najviše patila zbog toga što nije mogla da se ostvari kao majka. Priznavala je u intervjuima da je zbog toga nesrećna.

O ovoj bolnoj temi jednom prilikom progovorio je i njen drugi suprug, violinista Steva Jovanović. Sa njim je pevačica imala često buran i nestabilan odnos, a na kraju su se i razveli, mada su nastavili da žive pod istim krovom.

- Kažu ljudi da brakove održavaju deca. Nije tačno! Pravi dokaz za to je Vidin i moj brak. Nažalost, nemamo dece, ali smo već dvadeset godina zajedno. Brak održavaju ljubav i razumevanje, a kad toga nema, ne pomaže ni desetoro dece. Na sreću, moja Vida ima razumevanja i ljubavi za sve oko sebe. Mnogo smo patili što nemamo decu. Lečili smo se, i ona i ja, ali očigledno je sudbina rešila da na ne dozvoli da postanemo roditelji. Kad smo shvatili da ne možemo imati dece, poželeli smo da usvojimo. Međutim, desilo se da Vidin sestrić - Laza koga smo oduvek obožavali, ostane bez oca. Uzeli smo ga kod sebe i rastao je sa nama. Vida je prema Lazi uvek bila kao majka. Ko da ne voli tako plemenitu ženu? - pričao je on svojevremeno.

- Lazu smo othranili i odškolovali. Ja sam umeo da budem strog, kao pravi otac, a Vida ga je štitila i sakrivala od mene njegove nestašluke. Držali smo ga kao devojku. U devet uveče je morao da bude kući. Ali, dešavalo se da odem na svirku, a da njih dvoje ostanu sami. Tada je u devet tek izlazio, a ujutru u osam se vraćao kući! Ja, naivan, kad ga vidim tako rano, pomislim da je rano ustao nešto da radi! Vida mi, naravno, ništa ne govori. Nije da sam ga voleo manje nego što ga je volela ona, ali prirodno je da muškarac bude stroži.

- Kad je naš Laza napunio sedamnaest godina, oženili smo ga! U Beču smo mu našli lepu, poštenu i čestitu devojku. Nije mu bilo do ženidbe, hteo je da se izvuče. Danas se ne kaje što je tako rano uplovio u bračne vode. Ima dva divna dečaka i presrećan je. Živi sa porodicom u Beču i odlično se snašao. Vida je prosto luda za njegovim klincima. Kada smo pre osam godina, starijem, Danijelu, pravili krštenje, bio je haos... Veselje za pamćenje! I Šaban je pevao... Bio je to jedan od najsrećnijih trenutaka u našem životu.On je tada istakao da su svi lomili čaše po kafanama kada Vida pusti glas.

- Svašta smo Vida i ja zajedno pregrmeli, od dana kada smo se sreli u Futogu, u jednom restoranu, jula 1976, do danas. Već pri prvom susretu, oborila me je s nogu. Tek se bila rastala od muža. Nikada neću zaboraviti kako je bila obučena - farmerke, papuče, košulja vezana u čvor... Kada je zapevala, ne znam koliko sam čaša i flaša polomio! Cela kafana je uz njenu pesmu lupmpovala. Sve što sam zaradio svirajući u tom restoranu, potrošio sam na plaćanje cehova. Pevala je tako da je sve koji su je slušali dirala u srca. Uglavnom, tih dana se smuvasmo i od tada smo zajedno. Kad se samo setim kako smo se mučili. Stanovali smo po podrumima, šupama, dok ne dođosmo do svoje garsonjerice. Posle i kuću stekosmo. Ali, uživali smo i dok smo bančili i trošili, i dok smo sticali. Vrata našeg doma su uvek bila širom otvorena... Često sam umeo da posle ponoći dovedem u kuću gomilu drugara. Sve bi poslužila, a onda stavljala na šporet lonac da nam skuva kiselu čorbu. I sto sve pevajući! Uvek je bila strašan drugar!

Inače, Vida je umrla u samoći, a odakla se i alkoholu poslednjih godina života.

- Eto, ja mogu da kažem da me ljudi vole. Možda zato me hvata tuga, kad pomislim da ću jednog dana morati da prestanem da pevam. Kad odem negde, ljudi mi iskazuju ljubav: ‘Pa, gde si kraljice, ništa bez tebe’. Rekoh: ‘Ljudi, ostarila sam, pustite me da odem u penziju’. Nema šanse, kažu – rekla je ona u jednom od svojih poslednjih intervjua.

Autor: Milica Krasić