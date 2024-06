Nekome Bog mnogo daje, a nekom mnogo uzme: Niko nije imao težak put kao naša slavna pevačica, ovo je njena životna priča

Kada je imala 19 godina, majka joj je preminula od raka grlića materice, što je ostavilo velikog traga na njen život. Kroz trnovit put, uspela je da se popne do zvezda.

Pevačica Rada Manojlović imala je vrlo težak životni put. Morala je dobro da se pomuči kako bi dostigla velike visine u muzičkoj industriji, a tragedija koja je sustgila, ostavila je veliki trag na njen život.

Njen otac i sestra, njena su najveća podrška. Ovo je njena priča.

Težak život i uspon ka zvezdama

Radmila Manojlović imala vrlo težak put kada je u pitanju njen uspon. Kada je imala 19 godina, majka joj je umrla od raka grlića materice, pa je sav teret zarađivanja za školovanje i porodicu pao na nju. Uz pomoć sestre Maje i oca Radeta prebrodila je sve neprilike u životu.

Rada se 2003. godine prijavila za audiciju Zvezde Granda. Na toj audiciji nije imala sreće, ali snimila je album koji nije poznat publici i nije postigao očekivani uspeh.

Nakon četiri godine, svojim glasom skrenula je pažnju i kada je počelo takmičenje Zvezde Granda istakla se i došla do finala. U finalu nije imala sreće, ostali su Dušan Svilar i ona, ali je osvojila drugo mesto. Kao i ostali učesnici finala dobila je svoju prvu pesmu "Nikada više".

Ubrzo je i počeo Grand festival na kojem je Rada otpevala svoju novu pesmu Bole ove usne neverne. Odmah je počela da osvaja gledaoce, a i mladog Milana Stankovića, takođe učesnika Zvezda Granda, sa kojim će biti u dugoj vezi. Zatim je snimala svoju treću pesmu "Bolje ona nego ja".

Prvi album je izdala 2009. godine pod nazivom Deset ispod nule gde su pesme Deset ispod nule i Rođendan idvojile i bile su pun pogodak u to vreme. Posle kraćeg vremena, snima duet 2010. godine sa Sašom Matičem "Mešaj mala".

Porodica

Porodica je Radmili Manojlović sve, jer je uz njenu podršku ona mogla da dosegne put kojim je krenula još jako davno. Dok je bila u svom rodnom kraju u Četerežu, ona je za "Blic", podelila neke vrlo zanimljive i potresne detalje iz života.

- Bilo je puno srećnih dana ovde, svaki dan kada sam igrala tenis sa sestrom bio je srećan, kada smo se najeli pasulja, kačamaka i mleka to su srećni dani. Sve medalje u pevanju i sa folklorom, to je srećno - kaže Radmila, a onda se dotakla i onog najtužnijeg za celu njenu porodicu:

- Samo je jedan događaj nesrećan i to je moja majka. Da toga nije bilo meni bi bio život idealan, ali nekome Bog mnogo daje, a mnogo uzme. Trudim se da ne razmišljam o tome i sve me ovde podseća na nju i čim vidim tablu Četereže sve me podseti na to - ističe ona i dodaje:

- Možda izbegavam nekad dolazak ovde, to je velika borba i ne smem tako da razmišljam jer mi je otac ovde. Moram da dođem da bi njega videla, posle ću žaliti što nisam bila sa njim i to je ta borba večita. Ali, kako vidiš kuću i prag prva asocijacija je šta je nekada bilo - istakla je.

Iako nije tada bilo novca na pretek imala je veoma srećno detinjstvo.

- Mnogo više nije bilo, nego što je bilo, ali mi smo bile deca koja su zahvalna. Nismo tražile nešto što nemaju da nam priušte. Nismo bile razmažene. Nisam otimala drugima kao neki što su otimali od mene, mnogo sam srećna zbog te osobine.

Rada se prisetila i teške očeve rečenice kada je napuštala dom.

- Tatin najtužniji dan je bio moj odlazak u Beograd, a ne na fakultet. Kad sam prešla da živim u Beograd, nisam se vraćala mesecima kući zbog turneja. Sećam se vrlo dobro kada je rekao:" znao sam da će ovaj dan da dođe, ali nisam znao da će ovako brzo. Tada sam imala dvadeset godina.

Radmila je takođe stalno na meti kritika oko svog stajlinga, a kako kaže: "Neopterećena sam generalno životom, a posebno garderobom. Mogu da me pljuju do njihovog zadnjeg udaha zato što u ovom telu živim ja i tu se završava svaka priča. U četiri zida živim sama sa sobom i kad je meni lepo ti ljudi koji kažu “skrati kosu, ošišaj šiške, ofarbaj se u crno“, oni nisu ja i nemoj da me oblikuju. Svakako će pljuvati, važno da sam sebi lepa.

Ljubavni život

Pored svoje uspešne muzičke karijere, lični život Rade Manojlović takođe je bio predmet interesovanja javnosti. Njena veza sa kolegom Milanom Stankovićem, koja je započela 2008. godine, privukla je pažnju medija. Njihova romansa, koja je počela na crnogorskom primorju, u Utjehi, bila je praćena usponima i padovima.

Iako su se 2009. godine rastali zbog pritiska medija, ubrzo su se pomirili i započeli zajednički život. Međutim, njihova veza je definitivno završena 2012. godine kada se Milan iselio iz zajedničkog stana.

Nakon toga, 2013. godine, Rada je započela vezu sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem, bivšim dečkom Katarine Rebrače. Ova veza, koja je bila na daljinu između Srbije i Amerike, završila se 2015. godine, a spekuliše se da je razlog raskida bio Momirov problem sa Radinim poslom.

Potom je 2016.godine ušla u vezu sa Harisom Berkovićem, sa kojim je snimila i pesmu, ali je posle pet godina došlo do raskida, navodno zbog toga što je porodica nije prihvatila, kako su izveštavali mediji tada.

Sada su spekulacije da je u vezi nikada veće, nakon što je bila uslikana na aerodromu.

- Imam vremena za ljubav, ali to niko neće znati dok ne dođe do svadbe. Puno sam pričala o ljubavima tokom petnaest godina karijere. Kad bude svadba na sva zvona ću da bijem- istakla je ona za "Blic".

Autor: Nikola Žugić