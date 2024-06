JAMINA ĆERKA ZGODNA DO BOLA! Lea ređa samo desetke na fakultetu, a zbog njene fotke u bikiniju SVI U NEVERICI! Pokazala zategnuto telo bez grama celulita i lice bez šminke!

Nakon što je pevačica Jasna Milenković Jami pre izvesnog vremena prvi put pokazala naslednicu Leu javnosti, mnogi su komentarisali neverovatnu sličnost između njih dve.

Jasnina naslednica ima plavu kosu baš kao i majka, te je sličnost bila očigledna, a Lea se nedavno skinula u tigrasti kupaći i pokazala zgodno telo na letovanju u Egiptu.

Naime, Lea je pozirala na ležaljci u bikiniju sa leopard printom, a mnogi su odmah primetili da je i te kako zgodna, a njene izvajane i zategnute noge bez grama celulita, koje su bile u prvom planu oduševile su sve.

Osim toga, primetno je i da Lea nije imala ni trunku šminke, što je odmah privuklo veliku pažnju koliko joj lice izgleda lepo i zdravo, a komentari su odmah planuli:

"Prelepa devojka", "Bomba na mamu", "Bravo Lea, imaš telo za desetku", "Top izgleda", "Ima na koga da bude zgodna" - bili su samo neki od komentara.Osim toga, izgleda da Lea baš voli da letuje u Egiptu, pa je tako pre dve godine kada je takođe letovala ovde pokazala u krupnom kadru kako izgleda u kupaćem.

Podsetimo, Lea je student na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost na kome ređa čiste desetke, čime njena majka često zna da se pohvali na mrežama i za razliku od mame, Lea ne želi da se bavi javnim poslom.

– Ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva. Ja je nagovaram, možda se i desi da snimi jednu pesmu. Ona se odlučila za politiku i bezbednost i vrlo je aktivna u tom polju, ali je moja najveća podrška, kao što sam i ja njena – rekla je Jami nedavno za "Grand", a Lea se svojevremeno pohvalila svojim inetresovanjima.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom– rekla je ona jednom prilikom.

Autor: Milica Krasić