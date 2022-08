POKAZALA GDE SU JOJ BILE KOPČE! Snežana Dakić progovorila o napadaču, a evo koji problem danas ima na mestu udarca! (FOTO+VIDEO)

Voditeljka objašnjava kako joj se mladić izvinjavao, te je zamolio da mu ponekad zapali sveću

Snežana Dakić je u kratkom snimku na društvenoj mreži Instagram pokazala kako joj raste kosa na delu glave gde su joj posle incidenta koji je doživela bile kopče. Voditeljka je ponovila i koliko joj se mladić, koji ju je proteklog aprila gađao kamenom u glavu na ulici, izvinjavao, kao i njegovi roditelji koji do tada nisu imali pojma gde je on.

Naime, on je bio pobegao od kuće pre, tada, dve godine i dva meseca. Sada, zbog drame, prvostepeno je osuđen na meru obaveznog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa.

- Ljudi me svakog dana pitaju kakvi su mi to čuperci na vrh glave i da li je to neki novi modni trend. Međutim, nije. U pitanju je moja nova kosa, koja je tu porasla. Na tom mestu mi je glava brijana i tu su bile kopče nakon što sam dobila onaj kamen u glavu - počela je ona.

- Zanimljiv je epilog, mi smo se suočili na sudu, on mi se izvinio. Pitao je da li može da mi se izvini, rekao je da nije nameravao da me povredi i zamolio me da mu ponekad zapalim sveću. Rekla sam da već jesam. Interesantno je da su njegovi roditelji takođe došli i zahvaljivali mi se zato što su posle dve godine i dva meseca konačno saznali gde se on nalazi, jer je on napustio kuću i nisu znali ništa o njemu - nastavila je voditeljka, pa zaključila rečima:

- Prepoznali su ga zahvaljujući maloj slici koja se pojavila na onom snimku. Ljudi su mi se, navravno, izvinjavali i žao im je što se to sve tako dogodilo. On je prvostepeno osuđen na meru obaveznog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa.

Autor: N.B.