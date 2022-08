Nataša Bekvalac progovorila o ljubavnom životu, pa priznala: ''Deo sam LGBT zajednice!''

Iskrena do srži.

Pevačica Nataša Bekvalac odlučila se na veliki korak u svojoj karijeri i sa mnogobrojnim timom saradnika organizovala je turneju u Sjedinjenim Američkim Državama, a samo mesec dana pred put progovorila je o poslovnim projektima, razdvajanju od ćerkica, ali i ljubavnom životu.

Prvi put ideš na turneju u Ameriku. Osećaš li se kao tvoje koleginice iz folk branše? Šta odlazak „preko bare“ znači za tebe i tvoju karijeru?

- Bog ima strava plan za mene iako to često ne deluje tako. Uzbuđena sam zbog turneje, ali nemam strah. Strah je bolest, a ja sam poprilično zdrava osoba. Odlazak na ovakvu turneju predstavlja potpuno novu etapu u mojoj dosadašnjoj karijeri i iskreno joj se radujem. Bilo mi je potrebno više od 20 godina da se odlučim na taj korak i osećam da je ovo pravi trenutak.

Vodiš li decu sa sobom ili će ovde raditi „baka servis“ dok ti budeš radila?

- Ne vodim devojčice sa sobom. Ostaju u Srbiji sa ostalim članovima porodice.

Da li će ti ovo biti najduži radni boravak van zemlje?

- Ovo će biti i najduže putovanje van zemlje, ali i najduži period razdvojenosti od dece.

Priželjkuješ li da te tamo vidi i čuje neki njihov producent i šta bi se desilo kada bi ti ponudio karijeru u Holivudu?

- Nisam ambiciozna u tom smislu. Ne priželjkujem tamošnju karijeru jer je za osobe poput mene, koje se na najvećem nivou bave karijerom na Balkanu, i to što ovde radimo sasvim dovoljno, da ne kažem previše. Imam dve ćerke i posao koji od mene zahteva odricanje, krv i znoj. Ponude američkih producenata mi ne bi bile primamljive.

Kako teku pripreme za put i da li si se spakovala? Koliko prtljaga nosiš sa sobom?

- Za pakovanje ću imati par dana jer radim sve do 1. septembra. Dobra organizacija je pola posla, a ja računam koliko dana imam, koliko presvlaka i sve to spakujem tako da ne pravim sebi nemir. Kada imaš malo izbora, to ti je - što ti je. Nema potrebe pakovati garderobu koju neću obući nijednom.

Često insistiraš da je muzika tvoja najveća ljubav, ali kako stvari stoje ovog leta kada je u pitanju tvoj emotivni život i status?

- Kako sam ostavila ljubavni život, tako sam ga i našla. Ne mrda, jer ne postoji. Na emotivnog partnera pomislim samo kada se dogodi da mi je potrebna fizička snaga da nešto podigne umesto mene. Šalu na stranu, naviknuta sam da živim bez muškarca i sasvim sam u redu sa tim. Ne vapim za ljubavlju, očekujem nešto lepše, a ako se i ne desi, biću u redu. I ovaj period kada četiri godine nemam partnera ne gledam kao problematičan i loš, čak suprotno. Bio je jako blagorodan.

Šta si tokom ove 22 godine bavljenja šou-biznisom naučila o sebi, a šta o drugima?

- Naučila sam da sam fantastična i da su i drugi fantastični.

Šta jedna lepa, zgodna i pametna žena poput tebe sebi ne sme da dozvoli, a na čemu treba da insistira?

- Lepa, zgodna i pametna žena sebi može da dopusti sve, a da insistira na svemu što je čini zadovoljnom i srećnom.

Deo sam LGBT populacije

Da li ćeš ove godine posetiti Evro prajd?

- Deo sam te zajednice i verujem da će me i ove godine zvati da budem deo Prajda i svečanosti koje organizuju. Kada god budem pozvana, biće mi čast.

Planovi za jesen? Nova pesma ili ceo album?

- Više od dve decenije karijere je zaista ozbiljan staž i zato publiku očekuje album koji vrlo ambiciozno radim. Definisala sam ceo projekat, imamo sve pesme i dogovorene duete, ovoga puta samo sa ženama. Ne želim da ga radim usput budući da je plan da bude neverovatan i da prevaziđem sebe. Kada se vratim iz Amerike potpuno ću se posvetiti tome.

Autor: N.Ž.