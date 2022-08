AFRIKA KUPUJE JAHTU OD POLA MILIONA EVRA! Dve spavaće sobe, kupatilo, kuhinja... Pevačica sastavila SPISAK ŽELJA, jedna je ČISTI LUKSUZ

Folkerka Sandra Afrika i ovog leta radi punom parom, a zaradiće toliko da će sebe častiti, ni manje ni više, nego jahtom!

Atraktivna brineta već ima brod po kome je mnogi i prepoznaju na primorju Crne Gore, ali pored toga što ga ima godinama i što joj je dosadio, on je pevačici postao mali, pa je rešila da se počasti većim i luksuznijim.

- Sandra obožava leto i more, ali ne voli naročito da odlazi na plažu. Najviše joj prija da se osami ili da s prijateljima bude izolovana daleko od očiju javnosti i običnog sveta, pa je plovilo idealno rešenje. Sandra brodom može da se odveze na otvoreno more ili da krstari od mesta do mesta, obilazi ostrva i uživa. To je i radila svih ovih godina kada je u Crnoj Gori, ali shvatila je da je došlo vreme da kupi veće prevozno sredstvo.

Pevačica je konsultovala poznavaoce nautike i ispisala listu svojih želja, a oni su, kako navodi izvor, pronašli idealno morsko prevozno sredstvo.

- Umesto broda koji sada poseduje, Sandra će kupiti jahtu. Pored toga što želi veći prostor i ekskluzivniji enterijer, ona jahtu smatra i statusnim simbolom, pa će to biti jedan od znakova koji će nedvosmisleno ukazati na činjenicu koliko je uspešna na estradnom nebu. Napisala je spisak želja, a jedan od njenih prijatelja koji je i nautički stručnjak pomogao joj je da izabere savršeni model za sebe - otkriva izvor, i dodaje

Nova jahta koštaće Afriku oko 500.000 evra. Imaće dve spavaće sobe, deo na otvorenom nalik dnevnoj sobi, kupatilo, kuhinju i toalet, a u skladu s vremenom u kome živimo, sve komande će moći da se vrše putem aplikacija na mobilnom telefonu. Sandra je poželela nešto bi se moglo nazvati pametnom jahtom iako će, kako je to obavezno, tokom plovljenja imati posadu.

Na kraju je izvor otkrio da pevačica intenzivno razmišlja i o imenu svog novog plovila jer je poznato da se protiv malera u plovidbi za čamac, jahtu ili brod uvek bira žensko ime. Kako je i sama izjavila 2018. godine, prvi brod je dobila na poklon od svoje babe iz Nemačke, a tada je priznala i šta joj najviše prija u tome što u svom vlasništvu ima plovilo.

- Iskreno, prija mi kada sam sama na brodu, tu možeš da se odmoriš i uživaš kao čovek - rekla je tada vrela Afrika.

Autor: pink.rs