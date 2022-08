'NIKAKVA SAM PEVAČICA' Konstrakta se povlači sa scene?! ''Ne mogu da zamislim da me sve ovo zabavlja dugo''

Ana Đurić, poznatija pod umetničkim imenom Konstrakta, na ovogodišnjoj Evroviziji postigla je najveći uspeh za Srbiju, u poslednjih deset godina - obezbedila nam je plasman u "prvih pet", a sada je priznala da nije sigurna koliko će joj biti interesantan javni posao i pažnja publike koje ima poslednjih meseci.

- Kažu ljudi da sam ostala "normalna", ali tek je prošlo nekoliko meseci od "Evrovizije"... (smeh) Mene dosad sva ova pažnja zabavlja, međutim tu se postavlja drugo pitanje - kazala je na početku umetnica.

- Pitanje je koliko će sve to mene da zabavlja. To pitanje postavljam sama sebi. Moja procena je da neće mnogo dugo. To je neka moja lična procena, a ko će ga znati... Nisam sigurna - navodi vlasnica hita "In Corpore Sano".

Ovako posmatravši, deluje da ono što ja radim, nastupi moji, da je to dosta subverzivno. S obzirom na to da ja nisam obrazovana muzički, da imam 43 godine, da nisam nikakva pevačica, da ti ljudi iza mene koji stoje nisu pravi horski pevači... Sve je to povezano, smisleno, sve to radi, ali za ubuduće ne znam - istakla je ona u jednoj emisiji.

Autor: pink.rs