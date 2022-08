JEREMIĆEVA TO VOLI VRUĆE! Jovana o MRAČNIM SILAMA - bacali su VRADŽBINE na nju dok je bila trudna, progovorila o MASAKRU na Cetinju i sumnjama da je za sve kriva CRNA MAGIJA! DA SE NAJEŽIŠ! (VIDEO)

Voditeljka posavetovala čitaoce našeg portala kako da se reše crne magije.

Kako se već nedeljama unazad u medijima provlači tema delovanja viših sila na poznate ličnosti, odlaska njih samih kod belih magova, proroka i slično, tako je to bila naredna tema o kojoj smo porazgovarali sa voditeljkom TV Pink Jovanom Jeremić, u okviru rubrike "Jeremićeva to voli vruće".

Za mene mnogi misle da sam veštica, čula sam svakakve priče. Neki čak misle da se bavim tim stvarima. Nikad se nisam bavila, ali da imam izraženo šesto čulo i to nešto malo čudno, imam. To znaju ljudi. Ne volim javno da pričam, da ne misle ljudi da sam luda, ali mogu da ti kažem da se razumem u neke te stvari, u smislu, mogu da osetim kad neko ima crnu energiju, mogu da osetim kada neko to radi, a i umem da se odbranim - započela je Jovana.

- Na koji način se braniš od tih stvari?

Branim se postom, sutra kreće post, Gospojinski. Postim sva četiri posta i trudim se da postim sredom i petkom, a ako ne postim sredom i petkom, onda sva četiri posta. To je prva linija odbrana od vradžbina. Druga linija je redovan odlazak u crkvu i redovno paljenje sveća, a treća jeste molitva. To je strašno važno, jer se u našem poslu ljudi mnogo koriste tim vračenjima. Meni su vračali mnogo

- Ko ti je smeštao sve te stvari?

Ne znam. Mogu da ti kažem šta sam sve nalazila, to je bilo ludilo. Nisam u domu nalazila, isključivo na poslu (prošlom). Meni su bajali, ali ne na Pinku. Na prethodnim poslovima gde sam radila su mi vračali. Ja sam u šminkernici svašta nalazila. Kad sam bila ui drugom stanju, ja sam našla bukvalno u sto čvorova konce, slikala sam čak, na vratu ofingera vezanih sto čvorova, da se valjda meni zaveže misao, da mi se uspori brzina misli. Moji svi prijatelji se u to razumeju, kažem ti, ja sam polu-vanzemaljac, odnosno vanzemaljac. Da mi se zaveže jezik, da mi se uspori rad mozga, da ja ne mogu to sve da izgovorim što sam isplanirala. Dok sam bila u drugom stanju nalazila sam svašta. Ja zavučem ruku u kaput, nađem neke zapise. Da, da, da. Treće što sam pronašla je bilo skoro, tako što sam bila gore u redakciji. Meni kaže Jelena urednica: "Šta ti je to na kaputu?", da pogledam, a na kaputu zašiven kod. To je rađeno u šminkernici na nekim poslovima. Rađeno mi je da ne uspem, da se razbolim, da ne uspem u karijeri. Ja im kažem: "Sve što su radili, stići će njih, jer nisu znali kome rade". Oni da su uradili bilo kome drugome, stvarno bi uništili tu osobu, a meni što više rade, to sam sve jača. Umem da se ozborim

- Danas se za Pink.rs oglasio i Mehmedalija Karamujić, on se bavi lečenjem Kuranom. Kod njega su svojevremeno išli Dejan i Dalila, a on je ispričao kako je to izgledalo:

Ne bih ja išla u te priče, u smislu ne bih se ja upuštala u te stvari. Ko je musliman, on ima svoju veroispovest. Mi hrišćani ne treba da idemo nikada kod hodža, to je velika greška ko ide, mi treba da poštujemo tuđu veru, kao što ja poštujem. Šta ću ja kod hodže, kad imam sveštenika i oca? Na kraju se to svodi na tu magiju, to su opasne stvari...Ono što je meni moje iskustvo pokazalo, u istraživanju tih stvari, u smislu emisija koje sam radila, dokazano mi je da onaj ko radi te stvari, da mu se ekstremno sve vraća. Najčešće polude ili se boje da izađu iz kuće, imaju te napade panike - ističe voditeljka.

- Vest dana jeste svakako tragedija u Cetinju. Koliko je tebe potreslo kada si pročitala?

Pričala sam čak da je taj glavni lik, koji je izvršio taj masovni zločin, bio pod crnom magijom. To se pričalo i za selo Jabukovac. To je ta katabaza, kad nemaš pojma šta radiš, to je ta vlaška magija koja je izuzetno jaka. Ja sam jedna od onih koja veruje u dobro, koja smatra da je jako važno ispoštovati ono što sam ja sada rekla i to je moj savet svim čitaocima portala Pink.rs. Znači, molim vas poslušajte me, ipak sam ja neko ko hvata vezu sa svemirom. Ja imam uzemljenje, koje ide u zemlju, pa u visine (smeh). Znači prvo, postiti sva četiri posta, redovno ići u crkvu, to znači jednom nedeljno i molitve uveče. Kad osetite da vam nije dobro, "Oče naš" i ima jedna dobra molitva, mogu čak i da je kažem: "Bogorodice Devo, raduj se blagodatna Marijo, zato što si rodila Boga oca svedržitelja svih nas, Amin". To je jako moćna molitva, koju treba često izgovarati, baš onda kada čovek oseti da se ne oseća ipak tako dobro. Verujem da kada čovek veruje u Boga i kada je ispravan, uvek pobedi onu zlu stranu. Ljudi koji su intelekktualni, oni neće raditi te stvari, oni koji uče školu, koji su osvešćeni, oni koji ulažu u sebe. Oni koji nemaju municije, a hoće da pucaju iz snajpera, oni posežu za tim stvarima, jer ne mogu da dobace na prirodan način. Ne shvataju da su sebi potpisali smrtnu presudu i obezbedili krevet u "Lazi", jer to se uvek vraća. Vraća se kroz decu, kroz svoju ličnu tragediju. Verujte mi na reč, nemojte to nikada da radite. Budite svoji i budite ispravni ljudi - zaključila je Jeremićeva za Pink.rs

Autor: D.T, N.Ž.