OVO IM JE NEDOSTAJALO NA VENČANJU! Dragana Mirković uživa u braku sa Tonijem, a evo šta joj je najteže palo najsrećnijeg dana!

Otkrila razlog što joj porodica nije bila na venčanju!

Pevačica Dragana Mirković iza sebe ima veoma bogatu i uspešnu karijeru, koja traje više od 30 godina. Ostvarila se i kao supruga i majka. Često je u centru pažnje zbog ogromnog bogatstva koje poseduje. Pevačica već izvesno vreme živi u Beču sa suprugom Tonijem i decom, Manuelom i Markom, u velelepnom dvorcu od 50 miliona evra.

Toni i Dragana u braku su 22 godine. Njihov brak je vrlo skladan i harmoničan, te kao takav nikada nije bio izložen skandalima.

Par se upoznao u Beču, zahvaljujući Tonijevom menadžeru. Naime, Toni nije ni znao ko je Dragana i čime se bavi. Biznismen se na prvi pogled zaljubio u pevačicu, a simpatije su bile obostrane.

Ubrzo su počeli da se zabavljaju da bi nakon godinu dana veze rešili da se venčaju. Venčali su se 1999. godine, u Beču, ali venčanju je ipak nešto falilo.

Naime, Draganina porodica nije prisustvovala venčanju.

- Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisu mogli da dobiju vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla to dok se ne udam i dok se naša zajednica papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju - rekla je Dragana jednom prilikom pa je dodala:

- Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo. Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najljepše i najromantičnije venčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno volela i jednostavno bila srećna i to mi je u tom momenatu bilo dovoljno - rekla je tada pevačica.

Autor: N.B.