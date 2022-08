KONAČNO PRIZNALA! Dragana Mirković otkrila zbog koga nije prekinula karijeru pa progovorila o ljubomori u BRAKU SA TONIJEM!

Već decenijama uživa u ljubavi!

Dragana Mirković decenijama je jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanu koja ima imidž porodične žene i uživa u skladnom braku sa biznismenom Tonijem Bijelićem.

Ona je sada otkrila sve detalje odnosa sa suprugom, ali i da je bila na korak od toga da prestane da se bavi pevanjem

Proslavljena pevačica živi na relaciji Srbija-Austrija, a tvrdi da joj u braku oduvek cvetaju ruže, kao i u životu uopšte. Dragana je poznata i po životu na visokoj nozi, ali tvrdi da joj njeni fanovi ne zameraju kada pokaže da uživa u luksuzu.

Luksuzna putovanja, skupi komadi garderobe, gala večere i izlasci… Da li vas ponekad kritikuju fanovi da se hvalite luksuzom?

– Ne. Do sada mi se to nije desilo. Ljudi mi stalno prilaze i osećam da su pozitivni prema meni. Shvataju me kao otvorenu osobu koja svoj život bez blama pokazuje svima. Sve što imam stekla sam pošteno i zbog toga ništa ne krijem. Moji fanovi stalno traže da im pokazujem s kim se družim i gde putujem.

Toni i vi ste u braku 20 godina, ima li ljubomore među vama?

– Ma kakva ljubomora, nema mesta za to kod ni mene ni kod Tonija. Nemamo razloga za to, mi smo vrlo slični i kada pored sebe imate svoj odraz u ogledalu, tu nema prostora za nesuglasice, a kamoli za ljubomoru.

Da li vas zove da proveri kada dolazite kući ili s nekog nastupa?

– Moj Toni? Ma ne… Nikada me to nije pitao, a niti će. Takođe, kada je on na poslovnim sastancima, nikada ga ne zovem da pitam kada će kući.Takva okupljanja znaju da traju do kasno u noć ili čak celu noć. Uvek znam gde je i ne brinem se.

Kada se posvađate, ko prvi popusti?

– Ne znam odgovor na to pitanje, budući da kod nas u kući ne postoji povišen ton i ne pamtim kada smo se posvađali. Bolje da ne pričam o tome jer ne znam da li će mi ljudi verovati.

Mnogi se pitaju kako sve uspevate – majka, pevačica, dobra supruga? U čemu je tajna?

– Verujte mi, imala sam sreće. Da sam se ja pitala, odavno bih napustila muziku i svoju karijeru. Međutim, zbog svoje predivne publike ostala sam u ovim vodama. Nisam ja od onih ambicioznih žena.

Autor: Pink.rs