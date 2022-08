PO SRPSKI: Dženifer Lopez i Ben Aflek prave svadbeno veselje koje će trajati tri dana, POZNATI DETALJI!

Izvor: Pink.rs/24Sedam, Foto: Tanjug AP/Joel C Ryan | |

Ovog vikenda čeka ih prava fešta!

Poznati holivudski par Dženifer Lopez i Ben Aflek venčali su se pre mesec dana na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu, a sada se pripremaju za veliku svadbenu feštu.

Par će ovog vikenda upriličiti trodnevno veselje, koje će početi probnom večerom u petak. U subotu će biti održana sama ceremonija, dok će sve biti završeno roštiljem i piknikom u nedelju.

Ben želi da tog velikog dana sve bude podređeno njegovoj izabranici Dženifer Lopez - rekao je insajder za Page Siks.

Očekuje se da će Dženifer nositi haljinu koju potpisuje Ralf Loren, koja je specijalno napravljena u Italiji. Događaj je do tančina isplanirao Kolin Kauvi, koji je poznat po tome da je jedan od najboljih u tom poslu. Njegov honorar se kreće od 25.000 do 25 miliona dolara, a on je u prošlosti producirao događaje za Opru Vinfri, Majkla Džordana i mnoge druge.

