NEPOZNATI DETALJI! Dženifer Lopez otkrila kakve su PROBLEME Ben Aflek i ona imali na VENČANJU, a OVU rečenicu će zauvek pamtiti!

Dženifer Lopez i Ben Aflek napravili su raskošnu ceremoniju koja je trajala tri dana povodom njihovog venčanja. Iako se par venčao tajno u Las Vegasu, to su ponovili 20. avgusta, kada su okupili sve drage ljude.

Pevačica objavila neke do sada neviđene fotografije, ali i jednu rečenicu koju joj je muž izgovorio u svom govoru.

Džej Lo je podelila i nekoliko fotografija sa njihovog venčanja, te otkrila da je svakog dana, do njihovog venčanja, padala kiša, ali i da su svi imali stomačne tegobe. No, na dan njihovog venčanja sunce je sijalo, a njima je bilo bolje.

They did it 🥰❤️ they finally did it ❤️❤️ Congratulations my loves ❤️I love you so much ❤️ @JLo @BenAffleck pic.twitter.com/5CLsZmQahx