'JA SAM FATALNA ŽENA' Goca Božinovska bez dlake na jeziku progovorila o ljubavnom životu: UDVARAJU MI SE MLAĐI, ŽIVIM 300 NA SAT I NE SPAVAM!

Pevačica Goca Božinovska godinama unazad je sinonim za damu koja svoje godine i te kako ume da nosi i uspešno odoleva vremenu kada je u pitanju fizički izgled i energija, a recept je samo jedan.Ona je istakla da nikad ne razmišlja o godinama.

- Ne razmišljam o godinama! Živim 300 na sat uopšte ne spavam. Često umem da kažem: "Ne spavam, nisam luda da ostarim!" Dok spavaš prođe ti život (smeh). Šalim se malo, ali volim da budem u pokretu, trčim, jedem jednom dnevno. Pre dok sam bila mlađa volela sam više da jedem i bila sam debeljuca, a sad što sam starija, sve sam mršavija jer mi se manje i jede - otkriva pevačica i priznaje da sa debelim pokrićem sebe smatra fatalnom ženom.

- Ja jesam fatalna žena! Nije da sam sad nešto izuzetno u poređenju sa ostalim ženama, ali prosto, muškarci se teško odriču ovakvih kao što sam ja! Mada ja nikoga ne zavodim, samo čekam da budem zavedena. Naravno, ja dam samo znak! Ne bi bilo normalno kada bi mi svako prilazio. Mora da postoji neki fluid i da se pošalju signali - objasnila je Goca.

Nekoliko puta je bez dlake na jeziku izjavila da nikada ne bi bila sa mlađim muškarcima, a tog stava pridržava se i danas.

- Čvrsto stojim pri tome! Mada se meni više udvaraju mlađi nego stariji, nikada ne bih mogla da budem sa njima! Iako su to zgodni muškarci, deset do petnaest godina mlađi, iako mi neke koleginice govore da sam luda zbog toga, to je neki moj princip. Generalno mene može da osvoji onaj koji je dobar čovek. Mada su svi u početku uglavnom foliranti, samo se prave da su dobri, a posle pokažu da nije tako - tvrdi Božinovska.

Na pitanje da li je uvek bila ta koja je ostavljala svoje muškarce, Goca je odgovorila kao iz stopa:

- Da! Uvek sam ostavljala, čak i svog muža kada sam saznala da me je prevario. Nije on mene ostavio zbog druge, nego sam ja njega zbog prevare, koju nikada ne praštam - otkrila je ona.

Autor: M.K.