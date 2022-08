OTKRILA DO SADA NEPOZNATE DETALJE O ŽIVOTU! Mina Kostić NE KRIJE da je data na usvajanje, a jedna TRAGEDIJA je obeležila za ceo život!

Folkerka nikad nije krila da je data na usvajanje, a njena životna priča je izuzetno teška.

Pevačica Mina Kostić je kao mala živela u trošnoj kući sa braćom i sestarama. U jednom trenutku nju je usvojila tetka repera sa kojom je provela dobar deo života i koju je gledala kao svoju majku, te je često i pominjala.

Mina je rođena kao Minira Jašari, a njeni roditelji Alija i Zoja, pored nje, imali su još devetoro dece. Svi su živeli u trošnoj kućici u naselju Ledine.

Mina je sa samo pet godina data na usvajanje, i od tog trenutka živela je kod Dude Ivanović.

Da joj detinjstvo bude još teže učinila je i jedna tragedija - njena rođena sestra se utopila.

- Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina - ispirčala je Mina u jednom intervjuu.

