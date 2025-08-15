Baja je u grupi s fanovima, ne čujemo se svaki dan: Sandra progovorila o Lukinom ocu i njihovom odnosu, pa osula rafalnu paljbu po veridbi Vujovića i Aneli (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović na samom početku porazgovarala je sa Sandrom Obradović o Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

- Da li si ispratila šta je Aneli izjavila vezano za posete u zatvorima - pitala je voditeljka.

- Čula sam to donekle, to je jedna budalaština, demantujem to i neću to da komentarišem. Ovde dolaze i iznose bez dokaza. Kada se o njoj pričalo sve je dokumentovano bilo i onda je najlakše tako izmišljati stvari u vezi nekoga. Sve je zbog toga što Baja nikada neće nju priznati kao svoju snajku. Luka i Baja su isto bez kontakta, koliko ja znam jesu bili neko vreme, ali sada su prestali. Jesmo u kontaktu, on se više čuje sa mojim roditeljima, nego sa mnom - rekla je Sandra.

- Milena je rekla da je počela da ti skreće pažnju povodom toga što se čuješ sa Bajom i da ne treba da se čuješ toliko s njim - rekla je Ana.

- Ništa nije bilo u granicama nenormale, to je bilo čisto da mi da neke informacije kada smo dolazili u emisiju, ništa nešto preterano, normalno smo komunicirali. Ne čujemo se mi svaki dan, ali imamo tu neku grupu podrške gde je i on član, ja tu uđem povremeno - rekla je Sandra.

- Kako komentarišete veridbu Aneli i Luke - pitala je voditeljka.

- Lepo, videla sam. Ja sam komentarisala da se u početku igrao, ali se vremenom vezao za nju. Nije me iznenadilo, ne bi me iznenadilo da se posvađaju sutra i da pobacaju stvari, pa da se opet pomire - rekla je Keti.

- Nije me toliko iznenadilo, ali svaka čast. Kada sam videla uživo, delovala mi je malo drugačije, očekivao se taj haos, ali su verovatno našli zajednički jezik - rekla je Sofi.

- Ne znam šta da im poželim, srećan ulazak u devetku?! Kakva crna veridba, to je bilo očekivano da će se desiti. Ja se nisam iznenadila, ja sam to očekivala i ostali ljudi koji su meni bliski bili tamo, a i danas. Srećan ulazak u devetku, lepo odrađeno zarad popularnosti i fanova, totalna budalaština - rekla je Sandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić