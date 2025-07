Ona je STARA PIJANICA, ima lošije mišljenje o Anđeli nego o njemu: Aneli progovorila o RASKIDU i pomirenju s Lukom, pa URNISALA Kačavendu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna sagovornica Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić, koja je progovorila o odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i o najaktuelnijim temama u Eliti 8.

- Jeste Darko, trenutno smo mirni. Nisam izdramila, došli smo na žurku i zasmetalo mi je to što, kada je Jordanka pevala, ja počela da pevam, on napravio haos. Smeta mi što nije hteo da dođe da nastavi da se zezamo, a ja sam morala sebi da upropastim žurku. Ja radim po osećaju, volela bih da znam u momentima da odglumim - rekla je Aneli.

- Primetio sam da je ponovo juče bilo priče oko Sandre, je l' si to izmislila ili si nešto videla stvarno - pitao je Darko.

- Rekao mi je Ivan da je Luka otišao kod Kačavende i Sandre da im objasni da nije bio u zadatku i ja sam počela da dramim jer nije hteo sa mnom da priča. Ja sam izdramila da bi on propričao sa mnom - rekla je Aneli.

- Kako je svaka vaša svađa, ama baš svaka, raskid - pitao je Darko.

- Ne raskinem, blokiram ga! Radimo to svi Darko, hajde, nećemo se lagati. Bilo je da se nećemo svađati i da ćemo biti zajedno. Je l' misliš da je meni lako da sve to slušam?! On je meni kriv jer se on u tim momentima smeje i govori mi da to nije ništa. Njemu je zabavno da se nešto dešava, a meni nije, gde će mi biti?! Što se tiče Baje, mislim da je to što me čovek ne prihvata niti će me ikada prihvatiti, u to sam sto odsto sigurna. Ne sviđam mu se ja kao osoba i kao ličnost, pa se udružuje sa Asminom da me oblate. Dokle god sam ja na malim ekranima, Asmin će tako postupati i udruživati se sa mojim neprijateljima - rekla je Ahmićeva.

- Kako komentarišeš to što Asmin najavljuje tu njihovu firmu - pitao je Darko.

- Kada budem videla da rade i da to postoji, onda ćemo pričati. Bolesno je što najavljuju firmu, najmanje je bitno to što najavljuje, smatram da se neće to dogoditi - rekla je Aneli.

- Nezapamćeni haos se desio noćas na poslednjoj žurki u Eliti, kako komentarišeš sve ono između Gastoza i Kačavende - pitao je Darko.

- Odvratno, ali moram da stanem na Gastozovu stranu, Kačavenda je bila vidno pijana. Prošle godine je izvedena jer je majku izgubila, a više puta je govorila svakakve grozne stvari za njegovu majku. Smatram da je to stara pijanica, gazi preko mrtvih i ona i Bebica, Gastoz mi je najmanje kriv. Marinković ga je probudio, Gastoz je mogao da reaguje na Marinkovića pogrešno, ja sam rekla Ivanu: "Šta to radiš, ne budi ga", bojala sam se da nešto ne pođe po zlu...Samo smo čekali kada će Kačavenda to da uradi, morala je da glumi, iako negde mislim da ima lošije mišljenje o Anđeli, nego o Gastozu. Jeste, izvikala se Anđela, smatram da Anđela ne misli ništa dobro o Kačavendi, ali ona ćuti, jer je Đedović odličan Anđelin prijatelj - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić