Bez dlake na jeziku!

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez bili su gosti radio emisije "N.N.", te su progovorili o svom raskidu.

- Šta se desilo sa vama - pitao je Dača.

- Odlučio sam da ćemo ozbiljno da porazgovaramo, ne želim da trpim neka poniženja. Kada god se posvađamo, prebacuju mi se neki odnosi. Odvratno mi je da se prebacuje nešto što se desilo pre nje. Pustio sam suze, ali nisam hteo da vide ovi monstrumi njeni prijatelji, ne želim da se raspadam pred drugima - rekao je Munjez.

- Svađa je krenula sinoć od klipova, on se malo isfrustrirao i iznervirao oko svojih klipova, ja kada sam plakala, nisam ga napu*avala. Veza nam je jedno veliko sr*nje, do ovoga je trebalo da dođe kad-tad. Promenio se, počeo je da se trudi, ali nema više ništa od toga. Ne želim ovde ništa da pričam, neka prođe par dana, kraj i spolja - rekla je Stefani.

- Je l' Munja sumnja da ti i dalje voliš Matoru - pitao je Bebica.

- Ne - rekla je Stefani.

- Ma ne...Isfrustriralo me je da od svih mogućih klipova, ona meni prebaci Slađu - rekao je Munjez.

- Ne, ne, mene nije blam njegovih izbora, već je problem što sam bila iskrena, šta me je pitao, rekla sam od reči do reči kako je rekao, ono što sam ga ja pitala, on je slagao. Katastrofa je što je on rekao da se sprdao što se tiče deteta, za ćerku i to, a nije ustao da kaže da se sprdao za ono što je Slađi rekao za dete...Ja bih rodila dete, ali ne sa njim, promenila bih partnera - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić