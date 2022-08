OSTAVILA DEČKA ZBOG NJEGA, ČAK I RENOVIRALA STAN: Jovana misica živela kao KRALJICA a sada je sve postalo 'PRAŠINA'!

Kao bomba odjeknula je vest da su Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić raskinuli.

Stefan Karić je 10 meseci boravio u rijalitiju dok ga je Jovana čekala u njegovoj porodičnoj vili na Zvezdari gde mu žive otac Osman i maćeha Kristina. Ipak, ubrzo nakon kraja rijalitija Karić je rešio da stavi tačku na ljubavnu vezu, a evo kako je počla njihova ljubav.

Jovana je u Zadrugu 4 ušla kao zauzeta devojka, a nakon nekoliko meseci je odlučila da javno, pred kamerama, ostavi svog dečka Luku Pojužinu.

Njihova veza u Zadruzi je bila puna uspona i padova, ali su oni na kraju rijalitija izašli kao par.

Jovana i Stefan se nisu odvajali nakon rijalitija, a ona se tada preselila u Stefanovu luksuznu vilu na Zvezdari odakle se često oglašavala, a sve je izgledalo idealno.

Stefan je odlučio da uđe u Zadrugu 5, a ona se tada nije vratila u porodični stan nego je ostala u vili sa njegovim ocem Osmanom i maćehom Kristinom.

Osman Karić je u jednom intervjuu istakao da je Jovana sređivala kutak samo za nju i Stefana.

- To je jedna vrsta apartmana u kome bi oni trebalo da žive. Krenuli smo to da gradimo dok je Stefan još bio napolju. Deo krečenja i grubih radova je završen, a deo opremanja smo ostavili kada on izađe pa neka njih dvoje zajedno biraju nameštaj - govorio je Osman.

- U vili mi je opušteno, imamo i kucu i ptičicu. Ovo je jedna porodica koja živi u harmoniji i nekako smo se stopili, prihvatili su me kao da sam odavno deo Karića. Ne osetim razliku između moje porodice i njih - rekla je Jovana.

Autor: Pink.rs