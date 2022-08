OTVORIO SE! Gruja uživa u ŠOPINGU, pa pokazuje šta je sve kupio - NE ŠTEDI kad je ONA u pitanju! (FOTO)

Ne žali para da je usreći!

Nikola Grujić Gruja sinoć je gostovao u emisiji "Narod pita" i otkrio je u kakvom je odnosu sa suprugom Ljiljanom i ćerkama nakon javne prevare koju je napravio sa Mimom Šarac u Zadruzi.

Spekulisalo se da je pevač ušao u Zadrugu kako bi zaradio dovoljno novca da vrati dugove što je on još tokom svog učešća demantovao.U planu je bilo da sa decom ode na more, ali kako se to nije obistinilo, on je odlučio da sa mlađom ćerkom Milom ode u šoping i kupi joj patike.

Autor: M.M.