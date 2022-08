PRVO OGLAŠAVANJE SUBOTIĆEVE NAKON ŠTO JE PECI OPROSTILA PREVARU: Maja potkačila bivšu drugaricu, Aleksandra brže-bolje poslala JASNU PORUKU! (FOTO)

Drama se nastavlja!

Bivša zadrugarka Aleksandra Subotić oprostila je Peci Raspopoviću prevaru sa Majom Marinković, a sada se prvi put i oglasila.

Naime, Aleksandra je pozirala ispod tuša u kupaćem kostimu i pokazala svoje obline, a u opisu je stavila:

- Nije za svakoga, samo za odabrane - napisala je ona.

Inače, biznismen iz Novog Sada ostavio je suprugu s kojom ima sina Jovana zbog Maje Marinković i proveo s njom tri meseca. Oni su posle žestoke svađe, raskinuli u nedelju i već uspeli da se vrate bivšim partnerima.

- Kad je Maja ostavila Pecu, on je odmah pozvao Aleksandru, ali ona mu je spustila slušalicu. Međutim, uporno joj je slao poruke, pa je pristala da se nađu u jednom restoranu u Novom Sadu i porazgovaraju. Tada su se pomirili! Zvuči neverovatno da mu je Sandra oprostila to što ju je varao s najboljom drugaricom, ali jeste. Ona tvrdi da je to uradila zbog sina, ali mislim i da želi da ga ućutka kako ne bi iznosio privatne detalje iz njenog života - otkrio je dobro obavešten izvor.

Autor: Pink.rs