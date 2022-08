Otvorila dušu!

Voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink Jovana Jeremić danas je saslušana u Prvom osnovnom tužilaštvu, povodom pretnji koje su stizale na njen telefon, dok je bila sa ćerkom na odmoru u Crnoj Gori. Jovana je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink u razgovoru sa reporterom Srđanom Kuvekalovićem u ispovesti o celom slučaju otkrila detalje o muškarcu koji joj je uputio jezive pretnje.

- Ne znam da li da budem srećna jer sam pobedila u ovom slučaju ili da budem tužna zbig svega što se danas desilo... Posle svega se osećam jako potreseno u svakom smislu. Bio mi je važno da dokažem da nisam samoj sebi slala poruke, to pod jedan. Tražila sam da pogledam u oči čoveka koji mi je pretio smrću, koji je pretio da će me silovati i da će jesti žito na mojoj sahrani. Danas sam imala priliku da vidim mladića koji ima 26 godina, ima plave oči, moje je visine i izgleda potpuno bezazleno. Meni je u jednom momentu čak bilo i žao. Ja sam mu rekla da mu ja praštam, on mi je rekao: ''Izvini, molim te, bio sam izmanipulisan''. Želim da stavim tačku na ovo i više neću davati izjave povodom ovog slučaja. Nemam ništa protiv dečka koji mi je pretio, njemu će kazna stići vremenom i vreme će mu pokazati kome je pretio i ko zna možda se desi da ja njemu na kraju pomognem - rekla je Jovana i dodala:

- Ljudi koji imaju principe dobro znaju kolika je vrednost dobre i prave žene. Oni su zaštitnici žena, nisu klošari koji će da prete samogranoj majci u Crnoj Gori. Intuitivno sam znala da je lik koji se lažno pozvao na autoritet Velje Nevolje i Principa i navijača. Navukao je veliki gnev na sebe, zato mu se ja sklanjam iz života. Ne treba njemu Jovana Jeremić više, ja sam njega dovoljno naučila pameti.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.