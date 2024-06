Asmin je imao pravo da se zaljubi: Aneli priznala da joj je ljubavna agonija sa Janjušem i abortus najbolniji period života! (VIDEO)

Otvorila dušu!

U najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" počela je nova debata, a tema je bila tolerancija u ljubavnim odnosima. Moderator Marko Đedović razgovarao je sa Aneli Ahmić o toleranciji koje je pokazala u odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Moja tolerancija ima granicu i sad se pokazalo. Sad se više i ne radi o toleranciji, ja sam dopuštala neke stvari dok se ovo nije desilo. Ovo je velika stvar, činjenica i svaki normalan čovek bi polse ovoga završio. Ja sam znala da je on k*rvar i da voli da piše, ali sam tolerisala ovde. Ja sam shvatila da on ima emocije prema bivšoj, čim ju je ovde pitao i za svadbu. Tolerisala sam jer sam se zaljubila i nisam mogla da se odvojim od njega - govorila je Aneli.

- Da li si spuštala granicu i šta si mislila da će biti kraj? - pitao je Marko.

- Ja sam se previše zaljubila i rekla sam da takvu energiju nisam osetila u prethodnim odnosima. Možda sam bila sluđena, ali ne mogu da dam primer da sam nekoga volela kao njega. Asmin me je ostavio na najgori način, izgovorio mi je strašne reči, ali razlika je samo što mi je Janjuš razgovarao na televiziji. Asmin mi je nakon odnosa. Ja sam bila povređena, slomljena, ostavio je mene i dete. Sad kad razmislim imao je pravo da se zaljubi u drugu ženu, ne možeš da upravljaš tuđim osećanjima i zarobiš ga. On je mene vozio, hteo je da se miri i nije bio siguran, pa je pričao da neće biti tu za dete. Mene je Janjuš dok sam bila trudna omalovažavao kao ženu, uživao je kad me drugi vređaju. On mi ima veću težinu jer sam premu njemu osećala emociju - govorila je Aneli.

- Da li misliš da se sprdao sa tobom sve vreme? - pitao je Marko.

- Da. On je mene ovde predstavio duplo gorom nego što se pisalo napolju. On je hteo da ispadne moj heroj spasitelj, kao što je Anđelo izveo Anitu na pravi put, a zato ima problem sa njim - pričala je Ahmićeva.

Autor: A. N.