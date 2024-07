Otvorila dušu!

Jelena Marinković otvorila je dušu Lejdi Di o Ivanovom zanemarivanju u braku, otkrila da se pokajala što je protraćila godine sa osobom koja nije imala emocije prema njoj kao i sa osobom koja nije želela dete.

- On je nezainteresovan za mene. Kad bi videla Ivana kakav je bio kad smo ušli u vezu, slikao me stalno, donosio mi kafu u krevet. Vremenom se ohladio i misli da može da ide u rijaliti stalno a da ja sedim kući. Ja sam njemu davno rekla da sam izgubila šest godina života sa nekim ko nije želeo decu sa mnom. To ne znači da ga ne volim kao čoveka, ali ja ne mogu da ga volim kao muškarca jer ne pokazuje emocije prema meni, niti ikakvu nežnost. Ja njega prvog zagrlim u krevetu i sve na silu se radi, ako treba da se ustane iz kreveta ja čupam.

-To je glavni problem ljudi koji su nesrećni i onda se učaure sa jednom osobom. Ja sam se isto razvela i bio mi je pakao, ali nije rešenje ostajati u lošem odnosu. Bolje uvek biti iskren, pa po cenu da me mnogo košta -rekla je Lejdi.

- Nisam trebala samo da lažem i da se spetljam tako, ali sad je gotovo. Ja sam pokušala da ishendlujem sve, čak sam i rekla da Stefani nikad ne laže, sve je bilo jasno -rekla je Jelena.

-Sad više nije ni bitno šta je bilo u zatvoru niti bilo šta drugo, samo je važno da se to razotkrilo i sad ćeš tek da prodišeš - rekla je Lejdi.

Autor: Nemanja Šolaja