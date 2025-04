Ujak Ene Čolić istakao da nije ljubitelj Bebice, pa otkrio da li ga podržava (VIDEO)

Postao je Enin prijatelj!

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Dejanom Đokovićem, ujakom Ene Čolić. Ovaj put su se dotakli Nenada Macanovića Bebice i njegovog učešća u rijalitiju.

- Kako ti deluje Bebica? - upitala je Dušica.

- On je postao veliki prijatelj Ene. Ja nisam ljubitelj Bebice jer one stvari koje izgovara, ja to ne volim. Hvala mu što podržava Enu - rekao je Dejan.

- On i Teodora su imali uspone i padove, a on postane svestan nekih stvari kad pomisli da će je izgubiti, da li se to nekako malo primirilo? - upitala je voditeljka.

- Definitivno se primirilo. Svi oni moraju da ispucaju te svađe tamo, mada tako je i u spoljnom svetu. Ajde da stavimo tačku na to - zaključio je Dejan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić