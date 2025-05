Pljušte provokacije: Karić prvo pustio vodu i žestoko isponižavao Gastoza, pa otkrio da li se odrekao Ene Čolić! (VIDEO)

Ne može bez Gastoza!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Stefan Karić je na samom startu svoje nominacije ponizio Gastoza, a potom i otkrio da li se odrekao Ene Čolić.

- Ja bih samo da pustim vodu jer su se neki prethodni isk*njali. Što se tiče Terze, doživeli smo i ovo večeras da si pozitivna ličnost i da si neko ko je vedar. Drago mi je što si moja najveća greška ove godine. Nikada me nisi uvredio, izdao i prodao. Što se tebe tiče, mislim da ćemo ostati u dobrim odnosima i da ćemo se družiti - rekao je Karić, pa se osvrnuo na Enu:

- Ti si se distancirala od nas, ali to ne znači da sam se ja distancirao od tebe. Koliko god bežala od neprijatelja, smatram da si sama sebi najveći neprijatelj. Ja se tebe nisam odrekao, niti bih. Ne mogu da shvatim da neki ljudi nemaju toleranciju jer si prvi put ovde. Ti i ja smo super, imamo neko poštovanje. Nervira me što si toliko sluđena, ne mogu da verujem da pominješ Boru i Milicu. Neki ljudi koji su ti zamerali vređanje dece, slažem se s njima. Najgore je što vi ponavljate te rečenice. Smatram da ćeš u sledećoj sezoni ispraviti neke stvari, želim ti to iskreno. Zamerio sam ti ono sa Gastozom jer si se nasmejala, to me povredilo. Samo zbog te situacije ću te poslati u izolaciju - rekao je Karić.

- Kariću je l' si završio da bacim đubre? - upitao je Gastoz.

- Nisam, nisam. Hteo bih da dodam o Goci Božinovskoj da nije lepo što si to uradila - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić