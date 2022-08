Nastao neviđeni haos!

O ljubavnom trouglu koji čine nekadašnje bliske prijateljice Aleksandra Subotić i Maja Marinković i stariji biznismen zbog kojeg su zaratile na krv i nož - Petar Peca Raspopović, koji sa Subotićevom ima sina, ne prestaje da se piše, a sada su procurili novi šokantni detalji!

Naime, kako smo saznali Aleksandra preživljava novu dramu, jer njen Peca ni nakon njihovom pomirenja i raskida sa Majom, ne može da preboli Marinkovićevu, te ne bira način kako da do njen dođe! Navodno ga je Aleksandra uhvatila na delu, pa je napravila nezapamćen haos na Crnogorskom primorju, gde trenutno borave.

- Peca Maju danima zove sa nepoznatih brojeva, ne bira način kako da do nje dopre. Ona je izričita u svom stavu da ne želi više ni na slici da ga vidi, međutim on nikako da je preboli. Aleksandra ga je uhvatila ''na delu'' dok je pokušavao da stupi u kontakt s Majom i napravila haos. Razlupala je pola vile u Utjehi, gde trenutno borave, ne može da dođe sebi, a njihov sin sve to gleda. Teško je da mogu ponovo da imaju normalan odnos, Majina senka je uvek tu - kaže dobro upućeni izvor za Pink.rs.

Probali smo da stupimo u kontakt sa akterima priče, međutim oni se nisu javljali sve do zaključenja ovog teksta.

Autor: M.K.