Miljanina porodica i dalje kao na iglama...

Majka Miljane Kulić, Marija Kulić za Pink.rs progovorila je o trenutnom stanju svoje ćerke koja je već mesec dana u bolnici. Naime, Miljanino stanje se nakon operacije smanjenja želuca u Turskoj, naglo iskomplikovalo, te je završila u Kliničkom centru Srbije, gde lekari i medicinsko osoblje daju sve od sebe kako bi zvezda rijalitija Zadruga stala na noge i ponovo bila ona stara.

Inače, Miljana je oslabila 17 i po kilograma, a odnedavno se bori sa bakterijskom infekcijom, zbog koje je odložen njen izlazak iz bolnice. Kako Marija otkriva za Pink.rs, sada se čekaju rezultati koji stižu u sredu i od kojih zavisi kada će Miljana napustiti bolnicu.

- Ne znam šta da vam kažem... Još se ne zna kada će Miljana izaći iz bolnice. Danas su joj radili nove analize, čekamo tu hemokulturu, nadam se da ćemo do srede znati kakvo je stanje i kada će izaći. Nema više visoke temperature, za sada je na 37sa2, tako da se nadam da se organizam očistio od bakterije - kaže Marija i dodaje:

- Stalno smo na vezi putem video-poziva, Miljana nam mnogo nedostaje, Željku posebno... Njoj je sada imunitet jako loš, izvađena joj je slezina, podložna je svemu i svačemu. Sutra je mesec dana otkako leži u bolnici, izgubila je 17 i po kilograma. Hrani se samo kašicama. Iskreno se plašim kako ćemo kad izađe iz bolnice. Moraće da bude izolavana i u sterilisanim prostorijama, ne sme da ima neko vreme kontakt ni sa kim, kako ne bi ponovo dobila neki virus ili bakteriju, ona sada bukvalno nema nikakav imunitet, moraćemo da radimo na tome da ga izgradi kad izađe. Mora razne suplemente da unosi. Kad se ti trombovi iz njenog organizma razgrade u potpunosti možemo da kažemo da nema opasnosti - otkriva Kulićka i dodaje:

- Ja sam na lekovima, ne mogu ni da spavam noću. Užasno svi brinemo. Ja svaki čas zovem sestre tamo da proverim kolika joj temperatura. Navukla sam neki strah - poručila je Marija za Pink.rs, a na pitanje da prokomentariše Zoline izjave da se njoj ne može ugoditi, te da se pokajao što je zvao Miljanu, rekla je:

- Ma kakav Zola, on je jedan običan prevarant. Ne želim da mu dajem prostora uopšte... Gledam koliko se Nenad kida oko Miljane, to je prava ljubav. Moj instinkt me nije prevario nikad. Od početka sam znala da je Zola prevarant, a da Nenad stvarno voli Miljanu - završava Marija.

