DEFINICIJA MORALA: Miona zamerila Ša zbog ciljanja na njene odnose sa Krofakom u hotelu, on ludi i dalje zbog svadbe! (VIDEO)

Kao na iglama!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme koje tresu region. Miona Jovanović prokomentarisala je zadatak u kome će se ona venčati sa Stanislavom Krofakom.

U subotu će se održati spektakularna svadba Mione i Stanislava, svi čekaju taj trenutak. Ja bih da čujem Mionu. Kako ste primili tu vest? -rekao je Milan.

Ja zaista ne bih imala problem da ispoštujem bilo koji zadatak jer sam sigurna u sebe, ne bojim se ničega, znam da je to zezanje -rekla je Miona.

Jel ovo haljina kad te je mama okačila dok si bila sa Stanislavom. -rekao je Milan.

Baš lepo ako je tako baš u ovom momentu -rekao je Ša.

Logično da neću izabrati zadatak umesto veze i dečka, napušavanja najstrašnija od strane njega, sve i svašta mi je rekao zbog glupog zadatka -rekla je Miona.

I ona se šalila kad je nudila meni nešto drugo, ako sam ja drukara onda evo vam drukare -rekao je Ša.

Rekao mi je danas da ću pušiti u hotelu, ciljajući na Stanislava. Ja sam rekla na to njegovo da to ne bi nikada i da ja to ne radim -rekla je Miona.

Meni je stvarno neugodno o tome pričati -rekao je Stanislav.

Rekao mi je danas da sam govno, da ću ga pušiti u hotelu, zamerio mi je što sam se borila u igrici, tako da ne znam šta više da kažem o ovom dečku -rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja