Miona na korak do raskida sa Ša: Žestoko ga oblatila zbog bivših ljubavi, pa otkrila da Stanislav laže da mu je sa Majom bolje! (VIDEO)

Kao nikad otvorila karte!

Voditelj Milan Milošević u "Šiša baru" razgovarao je sa Mionom Jovanović. Ona je pred sam kraj rijalitija progovorila o vezi sa Nenadom Aleksićem Ša, kao i o svađama koje imaju svaki dan.

- Više nemaš strpljenja, gledaoci tumače da je sa tvoje strane došao kraj - rekao je Milan.

- Nije došao kraj, imam sve manje strpljenja za Nenada. Iritira me sve, toliko dugo sm u odnosu, a on mene tri dana pred kraj podbada. On je danas preterao, od jutarnjih časova, pa do haosa. Imam razumevanja da on toleriše mnoge stvari, povezivanje sa bivšim dečkom i uvrede, kako on kaže "drilovanje" mozga sedam meseci - govorila je Miona.

- Rekla si da nikad nisi bila nesrećnija u vezi nego sa njim... Da li vidiš perpektivu ili sve više veruješ njegovim bivšim devojkama i prijateljima? - pitao je voditelj.

- Ljudi koji su sa nama okej kažu da sam tužna zbog bivšeg, a meni kako je gori napolju. Ja zaista nisam srećna. Nadam se da sam ja previše nervozna, a on je samo koleteralna šteta. Ja stojim iza svake reči što se izlaska tiče, da ću pokušati i mislim da će biti bolje - govorila je Miona, a onda otkrila da joj Ša ljubomoriše na Uroša Rajačića zbog čega danas nije smela da mu doda cigarete.

- Da li će Ša da preuzme ulogu tvog menadžera? - pitao je Milan.

- Ne, ponudio mi je svog, ali možda ću i da imam neku ponudu, pa ću da vidim - rekla je Miona.

Jovanovićeva je nakon toga komentarisala uspomene od Ša i otkrila da joj je mnogo toga sumnjivo o njegovim ljubavnim odnosima.

- Ja sam se danas iznervirala na njegove uspomene, ne za Ivanu. Za Draganu sam videla da je više on gledao nego ona. On kaže da je sa Tarom iz inata ušao u vezu, jer je Ivana sklonila prezime sa Instagrama. Kaže kako ga je bolelo uvo, da je nije voleo, ali se držao jer je prevario suprugu sa njom. Za Vanju mi je rekao da mu je samo prva dva meseca bilo lepo - pričala je Miona.

- Zašto se trudi da dokaže da je nije voleo? Šta onda to govori o njemu? - upitao je Milan Milošević.

- Kaže kako je najviše voleo prvu devojku, pokojnu i mene. Za Ivanu kaže da je jeste voleo, ali da su bili ortaci i da se nisu svađali. Kaže da ga je za ostale devojke bolelo uvo. Meni je to čudno. Ja njega nisam ispitivala. Čula sam i za Draganu Mitar... Ja nisam znala da je njemu žena dolazila kod Drveta - komentarisala je Miona.

- Poremetile su vas Majine uspomene, kad je rekao da mu je bolje sa Majom, rekao je da te je to poremetilo, a ti si rekao da Stanislav laže - rekao je Milan.

- Mi smo sedeli za stolom, idu uspomene i vidim Nenada koji se okrenuo kad je Stanislav to izjavio da mi se ruga. U čemu je problem da mi se podsmeva? Onda mi se i Maja okrenula da vidi moju reakciju. Meni je to žalosno. Sve uspomene sam gledala, sve mi je interesantno. Svaki muškarac dok ne dobije ono što želi je divan i savršen. Ne zanima me šta će dalje, ali taj komentar da me je to potreslo... Mene je Nenad iznervirao, a ja znam da to nije tako. Ja znam kako sam živela sa njim, kako se ponašao prema meni - pričala je Miona.

- Je l' si sa Ša krpa? On kaže da je on - dodao je Milan.

- Znam, on kaže da je "Neša krpa". On je danas dolazio i govorio da će da napravi haos. Rekli su mi Žana i Ivan da izađem da razgovaram sa njim da ne bi pravili haos. Tad sam mu rekla da ima konjske zube, on to zna i sam - rekla je Miona Jovanović.

