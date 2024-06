Uhvatila ga: Miona optužila Stanislava da laže, pa otkrila da li bi ušla u rijaliti, da je bila zadovoljna napolju! (VIDEO)

Otvorila dušu!

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Koje osobe su ti se javljale, da ti pričaju o meni - pitala je Miona.

- Čuo sam se sa jednom tvojom jednom prijateljicom i sa tvojom mamom - odgovorio je Stanislav.

- To su tri osobe, rekao si da je bilo 5-6. Evo, lažeš - rekla je Miona.

- Neću da uvlačim ljude, a neka imena ne znam. Sigurno si videla te ljude, ali oni znaju članove tvog benda. Ne zanima me, nisam verovao u to. To je stvarno nebitna stvar - rekao je on.

- Da si bila milion posto sigurna u mene i da ništa nisam radio, da li bi prihvatila da radiš nešto u Zagrebu i da li onda ne bi ušla u Elitu - upitao je Krofak.

- Pitala sam šte da radim za to, ali bio si labilan. Davao si mi predloge, ali bazirao si se na svojim prioritetima - rekla je Miona.

- Video sam da ti je dosadno, ali imao sam posla preko glave - kazao je Stanislav.

- Je l' me pljuvao neko tvoj, pričap nešto o meni - upitala je Miona.

- Nije se to toliko odrazilo napolju jer to nije bila takva slika - odgovorio je Stanislav.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković