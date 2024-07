Blam i sramota: Ša žestoko osudio Mionu zbog ćaskanja sa Stanislavom u hotelu, izludeo zbog njenog razgovora o haljini za finale! (VIDEO)

Nova saznanja!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Aneli Ahmić.

Pitanje za Aneli: Kraljice ženo lavice, nisi omražena kao što ljudi misle, uradila si pravu stvar -rekao ej Milan.

-Pa hvala gledaocu, u pravu je, naravno da sam dobro sve uradila, smatram da nisam pogrešila i da ne bi mogla tako lako neke stvari proći, mislim da bi to bila borba sa ljudima kojima je smetala moja trudnoća. Ne kažem da je to lepa stvar i za pohvaliti i jednostavno nisam imala izborta -rekla je Aneli.

Pitanje za Mionu: zašto nisi uvek ona Miona iz hotela, videli smo nasmejanu Mionu i srećnu kao nikad?

-Ja jesam više puta rekla da moram da idem u wc dok smo radili igru istine i to je to. Oni su mene gledali u normalno razgovoru bez svađa i ljudi pored, najotvorenije. On je rekao da nije svestan kamera. Ja samo želim da budem opuštena bez da mi neko govori zašto si ovo ili ono uradila, kad me neko pita ja odgovorim na jedan način, kasnije se pokajem jer me ljudi ovde zbune i onda kažem drugačije -rekla je Miona.

-Svađali ste se celo veče ko je prekršio dogovor -rekao je Milan.

-Jeste tako, do mene je bilo da ne bacim sumnju, on da ne dolazi do hipotetičkih pitanja i to je to -rekla je Miona.

-Šta da kažem na ovo, blam i sramota, ovo je glupost žešća, meni nije smešno to što se govori, deluje sve kao luda kuća. Onda onaj šorc koji se usekao dok se ona guzi a Stanislav gleda -rekao je Ša.

-Pa naravno, ti si mi birao kombinaciju, ja sam prezgodna i biću još zgodnija -rekla je Miona.

Miona jel mu ti nisi govorila da ti je spremio haljinu za finale? -rekao je Milan

-Ja sam mu rekla da se pobrine za sve napolju i da ako uđem u finale da mi pripremi haljinu -rekla je Miona.

A ti si već znala da ćeš da uđeš u finale, znači sve si ovo isplanirala -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja