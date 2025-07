Bredli Kuper planira da zaprosi Điđi Hadid: Šuška se da će sudbonosno pitanje postaviti u narednih par meseci

Điđi Hadid i Bredli Kuper upoznali su se na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja, a čini se da bi taj neočekivani susret mogao rezultirati i venčanjem.

Iako su Điđi Hadid i Bredli Kuper prvi put povezani kao par u oktobru 2023. godine, kada su viđeni zajedno na večeri u Njujorku, svoju ljubav tek su nedavno potvrdili strasnim poljupcem – i to pred svima!I da, ovaj par nije jedan od onih čiji život svakodnevno gledamo na društvenim mrežama, ali pričljivi izvori za strane medije olakšavaju nam da saznamo detalje o njihovoj vezi.

Kako tvrdi prijatelj Bredlija Kupera za Page Six, veza je svakim danom sve čvršća i ozbiljnija, a došlo je i do trenutka u kojem popularni glumac razmišlja o sledećem koraku. Naime, Bredli Kuper navodno planira veridbu – i to u narednim mesecima.

- Moglo bi se desiti da postavi pitanje u narednih nekoliko meseci - izjavio je izvor, otkrivši da bi Bredli i Điđi uskoro mogli stati pred oltar.

Điđi je nedavno govorila o osećaju ljubavi

- Važno je doći do tačke u životu kada tačno znaš šta tražiš i šta zaslužuješ. Kada pronađeš nekoga ko je takođe stigao do tog trenutka, ko zna šta želi i šta traži – tada oboje radite na sebi, ali i zajedno gradite nešto lepo, nešto zdravo - objasnila je Điđi u intervjuu za Vogue.

Autor: M.K.